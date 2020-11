BeursVandaag: Shoppen maar

Shoppen doet u maar elders vandaag. Ga wat leuks doen, want misschien dat er - hoe uniek in 2020 - eens een dagje echt niks te doen is op de beurs.

De futures zijn vlak, de dollar daalt wat, de rentes doen niet eens een basispuntje en bitcoin stabiliseert. Let op, het is Black Friday, maar Wall Street is open tot 19:00 uur. Doorgaans is er amper handel, omdat de halve beurs vrij neemt, maar het is 2020. U weet maar nooit. De agenda is leeg en er is nu amper nieuws.

Wel fuseren BAM en Heijmans hun asfaltbedrijven en eens zien hoe dit vooral uitpakt bij vooral het hóógvolatiele BAM.

Marktbreed is het interessant te bedenken wat de beurs de laatste weken van het jaar doet: de winnaars en verliezers dit jaar zijn gezien de enorme uitslagen al duidelijk - of er moet wéér een wonder gebeuren - maar houdt de sectorrotatie van vooral technologie naar de rest aan? De laatste dagen stagneerde de rally.

Vandaag komt daar geen uitsluitsel over, want daarvoor is de handel en animo vast te dun. Azië plust, WTI en zilver zijn de negatieve uitschieters en we gaan zien of buy the dip ook voor bitcoin geldt. Verder is het afwachten of we kunnen schuddebuiken om de vechtpartijen in winkels. Denk het niet, het is 2020...

De rentes dan. Geen commentaar meer, want hier is alles al over gezegd.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met IMCD dat een bescheiden overname doet in Turkije. Hopelijk heeft het bedrijf over valutarisico na gedacht. IMCD doet ongerekend in lira's zelf ?957, dat u het weet. Maple leaf up: RBC is enthousiast over Olies, ABInBev en EssilorLuxottica.

08:00 RBC zet Shell op lijst aanvoerders Europees herstel

07:44 BAM en Heijmans voegen asfaltcentrales samen

07:30 Fusiegesprekken Spaanse banken mislukt

07:23 Nikkei sluit winstweek hoger af

07:10 Vertrouwen producenten in economie herstelt zich toch weer

26 nov IMCD doet overname in Turkije

26 nov Europese beleggers doen het kalm aan

26 nov Weinig beweging op Europese beurzen

Analistenadvies luidt als volgt en blijkbaar geen Thanksgiving voor analisten?

ABN Amro: naar €9,80 van €8,40 - Citigroup

Heineken: naar €100 van €78 - Morgan Stanley

Randstad: naar €57 van €50 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is leeg.

00:00 VS sluit om 19:00 Black Friday

08:45 Frankrijk BBP Q3 18,2%

En dan nog even dit

Hoe zou het in de horeca zijn...?

In november waren industriële ondernemers minder pessimistisch. Ze waren vooral minder negatief over hun orderportefeuille.https://t.co/5DvWlZJSca pic.twitter.com/r4iKG4ebFr — CBS (@statistiekcbs) November 27, 2020

Bij deze:

Libra, toch!

Exclusive: Facebook's long-awaited digital currency will launch as early as January, but in an even more limited format than its already downgraded version https://t.co/gtJWE3RfXI — Financial Times (@FinancialTimes) November 27, 2020

Hoeveel zaken lopen er intussen?

Britain to curb Google and Facebook with tougher competition rules https://t.co/rHXfjgZhLi pic.twitter.com/Zjj9DJLBPU — Reuters Business (@ReutersBiz) November 27, 2020

Hier volgend jaar?

China's industrial profits grow at quickest monthly pace since early 2017 https://t.co/nCCxZJ9Jay pic.twitter.com/RaJmzmXsMn — Reuters Business (@ReutersBiz) November 27, 2020

En dan komt de ECB er in december ook nog over heen:

Euro zone to move on bailout fund reform amid COVID worries https://t.co/0dqFJdWALG pic.twitter.com/w4GYqlSKoZ — Reuters Business (@ReutersBiz) November 27, 2020

Jee... de spaarparadox heet dit toch?

Good Morning from #Germany where retail deposits topped >€2.5tn for 1st time in Oct although more & more banks charging penalty interest on deposits. Germans put another €21bn into their accounts, most since May. Within 7mths, retail deposits have jumped by a whopping €107bn. pic.twitter.com/RPkbjIoDXW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 27, 2020

Om toch een beetje in de sfeer te komen:

Veel plezier en succes.