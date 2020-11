TA: Uitbraak Dow Jones

Technisch breekt de Dow Jones-index een Hoofd & schouderformatie. Daarmee wordt de toon voor 2021 gezet.

Ondanks Thanksgiving, mag in de VS vuurwerk afgestoken worden. Nadat de Dow Jones-index nieuwe koersrecords neerzette, lijkt de hapering en aarzeling van de afgelopen weken op Wall Street voorbij.

Afgelopen dinsdag slot de Dow voor het eerst boven de 30.000-puntengrens. Beleggers reageren positief op het recente vaccinnieuws en zijn opgelucht over de machtsoverdracht van president Donald Trump aan zijn Democratische opvolger Joe Biden.

Roundophobia

De 30.000-puntengrens heeft technisch geen enkele waarde, maar is wel een niveau met psychologische betekenis. Alleen vanuit het oogpunt van roundophobia zou de markt hier op letten.

In beleggerskringen duidt deze term op de vaak obsessieve aandacht voor ronde getallen. Vaak aarzelt de markt in de buurt van ronde getallen, zoals eerder bij de 20.000 punten voor de Dow Jones en de 100-dollargrens van de olieprijs.

Kansen

Als technisch analist zie ik de komende maanden veel nieuwe kansen. Voor uw privéportefeuille zou dat mogelijkheden bieden.



Op mijn grafieken lijkt Wall Street dus aan het begin van een nieuwe meerjarige bullmarkt te staan. Ook de S&P, de Nasdaq en de SOX-index (halfgeleiders) staan in de startblokken voor een knal naar boven.



Dus de komende tijd valt vuurwerk te verwachten op Wall Street. En als mijn plaatjes me niet bedriegen, binnenkort ook op de Nederlandse beurs.

Hogere bodems

De Dow Jones bewoog de afgelopen tien maanden onder de weerstand van 29.564,70 punten (gevormd op 12 februari). De index liet daarbij hogere koersbodems zien rond 24.843,20 punten (de bodem van juni) en 26.125 punten (de bodem van oktober).

Vanuit technisch perspectief signaleerden deze hogere bodems dat er kopers in de markt zaten. Technisch was dat een signaal dat er een opwaartse draai zat aan te komen.

Inmiddels is de horde van 29.564 punten gebroken, waarmee een gigantische Hoofd & schouders-formatie opwaarts is voltooid. Helemaal onderaan deze column, vindt u een uitleg van de Hoofd & schouder-continueringsformatie.

Nu de Dow de neklijn (oude top) rond 29.564,70 (gevormd op 12 februari) heeft gepasseerd, is de neutrale range aan de bovenkant verlaten. Hierdoor is zoals gezegd een een gigantische Hoofd & schouders-formatie opwaarts voltooid en het technische plaatje verbeterd. Opwaarts heeft de Dow veel ruimte om verder te stijgen.

De langgerekte Goofd & schouders-formatie kan ook gebruikt worden om koersdoelen te berekenen. Na de uitbraak boven de weerstand van 29.564,70 punten wordt 35.000 het eerste opwaartse en 42.500 het volgende koersdoel.

Bij de eerste steun ligt de laatste schouder op 26.125,30 punten (de bodem van 30 oktober).

Goed jaar 2021

Voor het nieuwe beleggingsjaar 2021 is de doorbraak op Wall Street goed nieuws. Beleggers lijken over het coronaravijn heen te willen kijken. Hiermee wordt het sentiment voor aandelen positief ingekleurd.

Daarnaast zullen waarschijnlijk ook alle sectoren voorsorteren op een sterke economische ontwikkeling, waardoor ook andere beursindices op Wall Street worden meegezogen.

In het kielzog zal ook Europa aan het Amerikaanse beursfeestje mee willen doen.

De conclusie is dat het sentiment op Wall Street is verbeterd, na de recente technische uitbraak. Er is voldoende potentieel om te spreken over voldoende lange-termijnperspectief.

Omdat waarschijnlijk ook andere beurzen zullen worden meegetrokken, mag het vuurwerk worden uitgepakt.

Technisch plaatje Dow Jones is verbeterd

De Dow Jones-index heeft de oude weerstand van 29.564,70 punten (gevormd op 12 februari) gebroken. Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje.

Opwaarts heeft de Dow ruimte om verder te stijgen. Na de uitbraak boven de weerstand van 29.564,70 punten wordt 35.000 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun ligt op 26.125,30 punten (de bodem van 30 oktober).







Uitleg hoofd & schouder-formatie

De omgekeerde Hoofd & schouder-formatie is lastig te herkennen. Zeker indien het patroon over langere tijd wordt gevormd. Er zijn Hoofd & schouder-formaties die zich over meerdere jaren voltrekken, waardoor je als belegger vaak het zicht verliest.

De omgekeerde Hoofd & schouder-formatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De correcties aan beide zijden van het hoofd vormen de schouders.

Dit zeer positieve patroon, de omgekeerde Hoofd & schouder-formatie, lijkt zich nu ook op Wall Street af te tekenen.