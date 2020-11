Bitcoin evenveel waard als Nvidia

Rustig dagje op de beurzen zowaar (met de VS dicht) en alleen de coins doen van zich spreken. In negatieve zin dit keer, er is een correctie gaande en dit heet technisch dacht ik afketsen op de top. Dat kan en mag een keertje, maar hoe vaker het niet lukt om uit te breken, hoe meer de trend onder druk komt te staan.

In bitcoin handelen met technische analyse is vrij gebruikelijk, vandaar. CNBC zet nog even wat nuttige cijfers op een rij. Die hele markt is dus goed voor $315 miljard. Dat is vergelijkbaar met Nvidia ($327 miljard) en dat is weer geen onbekende in de coin-wereld. Nou ja, waar niet meer, met die stormachtige groei van het bedrijf.

Bitcoin peaked at $19,783 in December 2017. After hitting that milestone, the bubble burst and bitcoin plummeted to $3,122 the following year. It climbed past $15,000 on Nov. 5, $18,000 on Nov. 19, and $19,000 on Nov. 24.

Bitcoin’s market value — which is calculated by multiplying the total number of bitcoins in circulation by the price — now stands at $315.3 billion, down from $355.9 billion on Tuesday, according to CoinDesk.

Bitcoin plunges by nearly $3,000 after closing in on its all-time record https://t.co/gojY9rJKPD — CNBC (@CNBC) November 26, 2020

En wie koopt ze bij?