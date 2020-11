BeursVandaag: Rustdag zonder rust

Iets hogere futures, alleen bitcoin is in last en in principe blijft het ook rustig, want de VS is dicht: Thanksgiving. Danken en geven, het zou beursjargon kunnen zijn. Geven kennen we allemaal, maar danken? :-)

Morgen is het Black Friday met de beurs half open, u kent het riedeltje. Doorgaans blijven de beurzen dicht bij huis zonder dirigent Wall Street, maar nu is het 2020 en u weet maar nooit. Het moet wel zonder al te veel input, want de agenda is leeg voor de rest van de week en veel nieuws komt er niet uit de VS.

Uit Europa en Azië vooralsnog ook niet, bij ons zijn er ook maar een paar kleine nieuwtjes naast deze rodere cijfers van Vivroyon. Meer verlies dus:

Met zulke koersuitslagen - het lijkt wel bamcoin - telt iedere headline, BAM skipt haar Haagse asfalt. Het zal niet weer om €125 miljoen gaan, gok ik.

Marktbreed kleurt alles net groen. Gisteren was duidelijk een reversal day - klinkt net even chiquer dan draaideurdag - met technologie en aanhang in de rebound versus de rest. Nu de markten een beetje bijkomen, is het de vraag wie in december de overhand heeft. Year-to-date zijn de verschillen nog enorm.

Wel is nu de dollar duidelijk aan het verzwakken en staat ruim boven 1,19. Nee, het waren niet de Fed-notulen van het laatste rentebesluit (geen nieuws), maar dat trendje werd gistermiddag al ingezet. Voor bitcoiners wordt het wellicht een lange dag, Het spul stond vannacht zomaar 6% lager.

De AEX heeft nu als topje staan die 608,26 van deze week en 632,12 als jaartop, van toen bijna niemand nog van corona had gehoord.

Bloed, zweet, tranen en rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een overname van Unilever, Unibail heeft die leningen moeiteloos geplaatst, Pharming gaat dus naar de Nasdaq en thuis werken bij ING

07:31 Stijgende onderzoekskosten zorgen voor rodere cijfers Vivoryon

07:33 Pharming zet stap naar notering in VS

07:10 Techbedrijven stuwen Japanse beurs

07:09 Disney zet nog eens 4000 werknemers op straat

07:09 Disney zet nog eens 4000 werknemers op straat

25 nov Wall Street gaat rustig Thanksgiving vieren

25 nov Unibail haalt 2 miljard op met plaatsing obligaties

25 nov 'Geen plannen Fed voor wijziging opkoopprogramma'

25 nov Beperkte koersuitslagen op Wall Street

25 nov Nederlandse banken: dividendban moet overgaan in maatwerk

25 nov ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis

25 nov 'Salesforce wil chatdienst Slack overnemen'

25 nov Unilever koopt Amerikaanse SmartyPants Vitamines

25 nov Licht verlies voor beurs Amsterdam

Analistenadvies luidt met een downgreade voor PostNL

ING: naar €10,80 van 9,10 - Citigroup

PostNL: naar hold van buy en naar €25,50 van 3 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en inderdaad, bij BAM en Unibail lopen ze terug:

De agenda hebben we al gehad:

00:00 VS gesloten Thanksgiving

08:00 Vivoryon Q3-cijfers

En dan nog even dit

Het risico is zo groot:

Wat is er niet duur bij Tesla?

Tesla raises prices for Model S across Europe https://t.co/53a7rqmLNI pic.twitter.com/FqETbcjraL — Reuters Business (@ReutersBiz) November 26, 2020

Het is niet alleen de VS:

China is an opportunity for India — not a threat, Beijing says as more apps are banned https://t.co/0T2oHekeUr — CNBC (@CNBC) November 26, 2020

Gewoon niet doen, is een betere?

Here's why day trading isn't the best strategy for first-time investors, according to a financial planner (via @CNBCMakeIt) https://t.co/tONUT7CONX — CNBC (@CNBC) November 26, 2020

De ECB als financieringskantoor:

#Italy wants ECB to cancel pandemic debt, Giuseppe Conte’s top aide says: ECB must help economies recover. Adviser also wants green spending exempt from EU deficit rules. https://t.co/B1mXDhLLpe pic.twitter.com/8LVVz61trn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 26, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.