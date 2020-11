TA: Drie driehoeken

Bericht delen via:

De aandelenbeurzen wereldwijd lijken hun weg omhoog te willen vervolgen. Veel indices zijn al opwaarts uitgebroken en bij de overige beurzen zien we signalen van een naderende uitbraak.

De Amerikaansen technologiebeurs is opvallend genoeg een van de achterblijvers van de afgelopen weken. Toch ligt deze beurs er zeker niet verkeerd bij en lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat ook de Nasdaq-index opwaarts uitbreekt.

Bij meerdere grote techaandelen zien we de laatste maanden driehoeksformaties ontstaan. Een driehoek wijst op een afwachtende houding van beleggers en wordt vaak afgerond in de richting van de voorafgaande beweging. Aangezien deze adempauze in veel gevallen plaatsvindt binnen de langetermijn-stijgende trend, ligt een opwaartse uitbraak voor de hand.

Amazon.com

Amazon.com heeft dit jaar al een prachtige stijging laten zien. Vanaf het dieptepunt in maart is de koers meer dan verdubbeld. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er veel meer vanuit huis werd besteld en dat Amazon zijn omzet flink kon opvoeren.

Amazon.com consolideert binnen de langetermijn-stijgende trend. Hierdoor is op korte termijn een meer neutraal koersverloop ontstaan. De toppen en bodems komen echter steeds dichter bij elkaar te liggen. Een uitbraak uit dit patroon zal niet meer lang op zich laten wachten.

Een opwaartse uitbraak zal de oude stijgende trend een nieuwe impuls geven en ruimte vrijmaken voor een stijging richting fors hogere koersniveaus. Wellicht dat Black Friday hier alvast een aanzet voor kan geven.

Apple

Ook Apple consolideert al enige tijd binnen de langetermijn-stijgende fase. Vanaf begin september is de koers gaan corrigeren, maar serieuze verkoopdruk is uitgebleven. Hierdoor is een meer neutraal koersverloop ontstaan.

Apple beweegt momenteel in een driehoeksformatie die haar einde nadert. Ook hier verwacht ik uiteindelijk een opwaartse uitbraak en een hervatting van de oude opgaande trend. Eerste signaal hiervoor zal een doorbraak boven weerstand $121,99 zijn. Het langetermijn koersdoel voor Apple ligt op $160.

Tesla

De producent van elektrische auto's lijkt op de beurs wat vooruit te lopen op zijn grote indexgenoten. Ook Tesla bewoog de afgelopen maanden in een driehoek, maar is daar recent al uitgebroken.

Zodra de uitbraak tot stand was gekomen, is de koers overtuigend verder opgelopen. De oude stijgende trend is hervat met een eerste koersdoel rond $600.