Een paar kleine bitcoin observaties

Mooie observatie van Lukas Daalder, econoom van BlackRock:

Van een anarchistisch getint betalingssysteem naar een speeltje voor het grote geld: het kan verkeren. Daar ligt trouwens de echte kracht van de bitcoin, in de flexibiliteit om telkens nieuwe gebruikers aan zich te binden.

Als we het als een echte belegging gaan zien — en laat ik duidelijk zijn, dat adviseer ik zeker niet — zijn er weinig redenen om te verwachten dat het sprookje binnenkort eindigt. Naamsbekendheid, negatieve rentes en de aanhoudende zoektocht naar rendement zijn zeer sterke drijfveren voor een nieuwe koerssprong van de munt.

Is het die rebelse en revolutionaire zweem die er om heen hangt, die het zo aantrekkelijk en magisch maakt? Speelt zeker een rol, denk ik. Wat ook aan de orde is, is dat u in een verhaal, geloof of scenario belegt. Uw geld wordt gesloopt! - dát spreekt het grote publiek aan. Scherpe aandelensommen doen dat niet.

Ik heb met mijn eigen geld geleerd dat beleggen sommen maken is en geen gloedvolle ééns-scenario's afdraaien. Zo lang de koers stijgt, is dat niet relevant en lachen bitcoiners hierom. Zolang de koers stijgt. Bitcoin heeft ook al enorme dalingen laten zien. Daar gaat het nooit over, niemand die daar op wijst.

Formeel gezegd: niemand let op, of heeft het over risico. Het grappige is: bitcoiners wijzen (mij) daar wel weer bij aandelen op. Media kunnen er ook wat van. Bitcoin is heilig (want buitenbeentje beurs) en aandelen zijn juist weer dingen die altijd aan het dalen zijn, kunnen dalen, moeten dalen of gaan dalen.

Hier gaat het juist alleen maar over risico, terwijl de trend al vierhonderd jaar opwaarts is. Dat moet bitcoin nog maar eens laten zien en this time is not different. Ook al schijnt zelfs The Queen interesse te hebben. Over gratis publiciteit voor bitcoin gesproken.