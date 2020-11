BeursVandaag: Wat een beurs

Het is euforie op de beurzen, of juist FVD op de beurzen, want lang niet alles stijgt en vliegt soms zelfs alle kanten uit.

Dit plaatje. Vinger opsteken, wie van u er ook zo over denkt. Velen, denk ik. Het is denk ik terecht, maar vergeet de omzet- en winstverwachtingen nooit. Of begin daar mee. De futures houden nu wel even halt na weer een ritje op Wall Street. Presidentswissel onderweg heet het nu.

HAL (-14,0% dit jaar) had gisteravond cijfers en beleeft een slecht jaar. Geen nieuws over de vete met EssilorLuxottica over de overname van GrandVision. CEO, oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi biedt inderdaad €4,11 per aandeel op Altice Europe en dat is het nieuws op het Damrak.

Met al dat koersgeweld moet u misschein weer op de dividenden gaan letten, zei ik gisteren en kijk hier. Mogen banken weer dividend betalen van de ECB? Let op ING, ABN Amro (en de Rabo Leden Certificaten) vandaag:

ECB signals lifting of ban on bank dividends next year https://t.co/s9ojUPV9qG — Financial Times (@FT) November 25, 2020

Marktbreed is het rustig, maar u weet nu dat onderliggende aandelen de beurs zomaar weer een poepie kunnen laten ruiken. De dollar oogt wat pips, verder valt er weinig op. Volgens mij heeft bitcoin nog geen nieuwe all time high neergezet. Lastig, want zowat op iedere site komt u een andere koers tegen.

Als het zo ver is, laten de bitcoiners dat wel weten. Merk verder op dat de nasdaq 100 future beter doet dan die van de S&P 500

De rentes stijgen wat, maar het enthousiasme spat er niet echt vanaf. En wie kijkt er nog van op dat, om een dwarsstraat te noemen, dat Griekenland basispuntjes minder doet dan de VS?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Dell en HP deden -0,7% en +5,5% op hun Q3's nabeurs New York. GAP deed helaas -11,4% op missen verwachtingen.

07:59 'ECB gaat dividendverbod banken volgend jaar opheffen'

07:37 'Olieprijs zal verder stijgen nu vraag weer toeneemt'

07:11 Nikkei zet opmars voort na records op Wall Street

24 nov Thuiswerken stuwt pc-verkopen Dell en HP Inc

24 nov Oprichter Drahi doet formeel bod op Altice Europe

24 nov Records op Wall Street verbroken

24 nov Dow Jones blijft ruim boven 30.000-puntengrens

24 nov Waarde bezittingen investeerder HAL weer gedaald

24 nov Duidelijke winsten op Europese beurzen

Analistenadvies luidt als volgt en let ook maar op Unibail en Aperam, maar dat doet u toch al wel:

KPN: naar €2,70 van €2,60 - JP Morgan

Unibail: naar verhoogd naar neutral - Goldman Sachs

Aperam: naar hold van buy - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts met inderdaad wat minder BAM:

De agenda met veel Amerikaanse data, wamt dat is morgen dicht met Thanksgiving en vrijdag half open met Black Friday:

10:00 EU ECB financiële stabiliteit rapport

14:30 VS tweede schatting BBP Q3 33,2% QoQ

14:30 VS weekly jobless claims

14:30 VS orders duurzame goederen okt 0,4% MoM

14:30 VS handelsbalans okt

14:30 VS consumentenvertrouwen Michigan nov 78,0

16:00 VS verkoop nieuwe huizen okt 2,8% MoM

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

20:00 VS Fed notulen laatste rentebesluit

En dan nog even dit

Nog even dan, niet gewend van Bloomberg zo'n lollig plaatje:

The Dow Jones Industrial Average closed above 30,000 for the first time https://t.co/UNcGcChtz5 pic.twitter.com/rbsFDxCg3S — Businessweek (@BW) November 24, 2020

Voor wie dit gisteravond mistte, wat een maand:

November @markets so far:



- Dow up 13%, passes 30k, best month since 1987

- Russell 2000 up 20%, best month EVER

- S&P energy up 37%, best month EVER

- S&P financials up 19%, best month since 2009

- S&P industrials up 18%, best month EVER — Sarah Ponczek (@SarahPonczek) November 24, 2020

En het blijft tot de oliebollen onrustig? Er is nog wel wat werk aan de winkel hier en daar:

J.P. Morgan expects some USD 300 billion in #equity selling towards the end of the year because of rebalancing. pic.twitter.com/Gf9l10fRuT — jeroen blokland (@jsblokland) November 24, 2020

Shipageddon...? PostNL zit ook al tot over haar oren in het werk:

Retailers already fear U.S. holiday 'shipageddon'; now here come vaccines https://t.co/9YOLDbCT1c pic.twitter.com/SSOHOw2Hfx — Reuters Business (@ReutersBiz) November 25, 2020

+17,3% overdag, -7,0% nabeurs:

Nikola shares fall after CEO fails to reassure investors GM won't pull out of $2 billion deal https://t.co/XQyFwLLUJR — CNBC (@CNBC) November 25, 2020

Er is een bescheiden dividendgolfje op Wall Street:

HP CEO says dividend boost is a 'sign of the confidence' in the PC maker's future https://t.co/ybKistQBSe — CNBC (@CNBC) November 25, 2020

En AliExpress is helemaal niet welkom in India:

A battle between Amazon and Reliance to dominate India’s $1 trillion consumer market is stoking nationalist rhetoric in a courtroom and outside https://t.co/4lAXXLsM1l — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2020

Westerse schulden zijn nooit ver weg, maar hoe zit het in China?

Missed payments by state firms are putting Chinese provinces like Henan under fresh stress. The local government is now having trouble issuing debt even as fiscal revenue remains depressed, writes @ywchen1: https://t.co/NOld5Oqfcm pic.twitter.com/fEeogJKOaB — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) November 25, 2020

What can possibly go wrong...?

Mom-and-pop stock traders are doubling down on a rally that has pushed valuations into uncharted land https://t.co/Z6oopraNAV — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2020

Het kan nog erger? Tot en met The Queen aan toe, volgens FT:

Nog eentje dan:

