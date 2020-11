Beste Keuze 2020: Crowdfunding

Crowdfunding is de meest directe manier van investeren: een ondernemer heeft geld nodig en haalt dat op bij beleggers, in ruil voor een rentevergoeding.

Het is een charmante manier van beleggen: niet in een nondescript fonds, maar in een onderneming die je kent en een ondernemer die je zijn succes gunt. De opkomst van het fenomeen crowdfunding ging wel gepaard met de nodige kinderziektes: er zijn veel platforms opgestart waarvan de kwaliteit nogal kan wisselen.

Waar de een het professioneel aanpakt en transparant is over beleggingen en risico's, kan het bij de ander nog wel eens schorten aan een goede begeleiding van beleggers en ondernemers. Het goede nieuws is dat de crowdfundmarkt volwassener wordt.

21 Criteria

Ook voor de crowdfundingmarkt was 2020 een bijzonder jaar. De coronarecessie hakt er uiteraard flink in bij het MKB - de voornaamste afnemer van crowdfundkapitaal. De recordniveaus van 2019 bleven in 2020 dan ook buiten beeld, maar buiten een dip in het tweede kwartaal viel vooral op hoe dynamisch de crowdfundmarkt tegenwoordig is.

In het derde kwartaal lag het aantal financieringen alweer op het niveau van eind 2019. Ondertussen worden de leidende platforms steeds professioneler, is er steeds meer infomatie beschikbaar voor beleggers worden de belangen van zowel beleggers als ondernemers beter centraal gesteld.

Maar verschil is er nog steeds. Wij selecteerden de platforms die, naar onze mening, op dit moment de belegger het best bedienen. Daarvoor legden we, onder andere met behulp van data van kennispartner Crowdfundmarkt.nl, de grootste platforms van Nederland langs de meetlat.

In totaal keken we naar 21 criteria, waaronder omvang, spreiding over sectoren, kwaliteit van het aanbod, kosten, zekerheden, geboden informatie en transparantie over risico's en rendementen.

De uitkomst kunt u, net als alle andere categorieën die we dit jaar beoordelen, terugvinden in ons overzicht.