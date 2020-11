TA: Beleggers stampen bodem aan

Ondanks het haperende verloop, lijkt de bodem onder de beurs steviger te worden.



Per saldo neemt het aantal stijgende aandelen op de Nederlandse beurs dagelijks toe ten opzichte van het aantal dalers. De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs (A/D ratio), die hiervan afgeleid veert stevig op. De A/D ratio heeft het patroon met lagere toppen gebroken.



De A/D ratio valideert hiermee de lichte verbetering in het technische beeld van de AEX.

Draagvlak neemt toe

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het draagvlak onder de markt toeneemt. Dus dat het aantal dalende aandelen, dagelijks afneemt, ten gunste van het aantal stijgers. Deze zogenaamde 'Breadth indicator' geeft aan dat de bodem onder de beurs steviger wordt.

Genoeg reden om hapering af te schudden

Ondanks de coronacrisis heeft Wall Street dinsdag nieuwe koersrecords gezet. Daarbij is de Dow voor het eerste boven de 30.000 punten gesloten. Er is gnoeg reden de recente hapering af te schudden. Positief vaccinnieuws en opluchting over de machtsoverdracht van president Donald Trump aan zijn Democratische opvolger Joe Biden zorgen voor nieuw enthousiasme onder beleggers. Al met al lijkt er wat vervolgkoopkracht in de markten te komen.

Vandaag bekijk ik de AEX en de A/D ratio.

AEX laat haperende verloop langzaam achter zich

De uitbraak van de AEX boven de toppen in de zone 575-589, wordt gevolgd door een eerste hogere bodem bij C. Deze hogere bodem signaleert vervolgkoopkracht in de markt.

Verder is er tijdens de uitbraak een gap (afgebakend met de rode cirkel) gevormd.

Alles bij elkaar, lijkt dit steeds meer op een geldige uitbraak. Het haperende verloop komt langzaam achter ons te liggen.







A/D ratio

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs draait omhoog. Het aantal stijgers loopt momenteel op ten opzichte van het aantal dalers. De top in de A/D ratio van afgelopen zomer staat nu onder druk.









Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline-ratio, ook wel hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.



Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.



Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.



Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.