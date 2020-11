Tracker Tips: Kansen in Koeweit

Bericht delen via:

Column door: Michael Mooijer

Michael Mooijer is als directeur verantwoordelijk voor het fondsmanagement bij het fondsenlabel Fresh® van OHV Institutional Asset Management. Hij is sinds 1991 werkzaam in de financiële wereld en zijn expertise ligt vooral op het gebied van trackers. Hij werkte eerder onder meer bij Flow Traders als senior ETF trader en bij...

Recente columns van Michael Mooijer