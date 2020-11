Tracker Tips: Kansen in Koeweit

Eind deze maand zal de status van het emiraat Koeweit door de nieuwe rangschikking van indexbouwer MSCI veranderen van een zogeheten frontiermarkt naar een opkomende markt.

Dit biedt kansen in een gerelateerde ETF met ticker KUW8 die aan bod komt in deze column.

Naar schatting van assetmanager KMEFIC, partner van deze ETF uit het Midden-Oosten, zou de bijgewerkte categorisering kunnen leiden tot ongeveer $10 miljard toestroom naar Koeweitse aandelen.

KUW8

De KMEFIC FTSE Kuwait UCITS ETF met ticker KUW8 en isincode IE00BGPBVS44 kent volledige replicatie en heeft een jaarlijkse kostenplaatje van 0,8%. De tracker is verhandelbaar op het Duitse Xetra en bestaat uit onderstaande namen.

Qua sectorverdeling zitten er met ruim 60 procent veel banken in de mand.

In totaal zullen 7 large-cap en 14 small-cap Koeweitse aandelen worden opgenomen in de nieuwe Emerging Market Standard Index van MSCI.

Vijftien van de 17 aandelen van KUW8 maken deel uit van de voorgenomen uitbreiding, die zorgt voor een correlatie van 98,4% met de MSCI Kuwait 20/35-index en 96,8% met de MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped-index.

Voordelen

Volgens Hector McNeil, Co-Ceo van HANetf, vinden internationale beleggers het vaak moeilijk om lokaal te handelen in opkomende markten vanwege complexe bewaarregelingen, valutakwesties en verschillende handelstijden.

In plaats van 15 individuele bedrijven in Koeweitse dinar te verhandelen, kunnen beleggers nu in één ETF investeren. Valutaconversie en lokale bewaring zijn niet nodig. KUW8 is ook beschikbaar tijdens de Europese handelsuren, die elkaar overlappen en verder reiken dan die in Koeweit, en is bovendien op vrijdag te verhandelen als de lokale markt is gesloten.

Bovenstaande grafiek geeft het verloop weer van de tracker op jaarbasis, die precies toentertijd werd gelanceerd.