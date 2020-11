Royal Dutch Shell Sturm & Drang

Gelukkig zijn er nog oude, wijze beleggers in de zaal. Na de Jom Kippoer-oorlog in 1973 brak de eerste oliecrisis uit en ook dat ging niet onopgemerkt voorbij. Desalniettemin verlaagde Shell toen het dividend niet. Blijkbaar zag het die crisis als korte termijnrisico. Geldt nu niet voor de energietransitie?

Uit de oude doos: 1972-'73 en '74 waren rampjaren voor Shell. Koers: -/- 80%. Institutionele beleggers namen massaal afscheid. Vanaf 1975 herstel: koers in 5 jaar x10. Natuurlijk is het nu allemaal anders... #Thistimeisdifferent #RoyalDutchShell #Hoofbosch pic.twitter.com/XQWWOc0Z81 — Martien van Winden (@martienvwinden) November 24, 2020

Nee, ik heb geen nieuws, maar ik denk dat we allemaal onze ogen uitkijken bij Shell. Wat gebeurt er allemaal? Zo kennen we het aandeel namelijk helemaal niet. Ik weet heel goed dat de meesten van u in de loop van de jaren voor heel wat meer aandelen Royal Dutch Shell kochten, maar ik heb mazzel.

Hoewel, eigenlijk zou die koersdaling mij koud moeten laten. Niet dat ik er ook maar één minuut wakker van heb gelegen, maar ik ben er toch iedere dag mee bezig. Hebt u dat ook: dat individuele aandelen veel meer om tijd en aandacht zuigen dan indexfondsen of trackers? Dat heb ik dus ontdekt dit jaar.

Indices en fondsen zijn abstracter denk ik, daarmee zijn ze nietszeggender, maar bovenal zijn ze breed gespreid. U merkt de capriolen van individuele fondsen gewoon niet. Zeker niet de wereldindex van 1700 aandelen.

Ik begrijp echt niet van mezelf dat ik zo op die koers let, want die maakt voor mij geen bal uit. Ik heb #Shell voor het dividend en tegen €15,24 maak ik 4%. Wat er ook op het bord staat... 2/2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2020

Als Shell het onderwerp is, word ik altijd bedolven onder de reacties op Twitter en hier op IEX leest u onze kopij altijd stuk. Want wie zit er niet in voor zijn of haar pensioen? Uit het beleggersleven gegrepen, denk ik. En u?

Nee, ik wil niet meer #Shell hebben, maar ik verkoop ze ook niet. Ik vind t prima zo tegen 4% dividend en daarin zit nog wel wat upside de komende jaren, denk ik — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2020

Dit is denk ik ook uit het leven gegrepen, cash op:

Cash uit, altijd lastig. Je wil genoeg hebben om dips en krachs bij te (blijven) kopen, maar je moet ook niet te veel hebben. Want dan blijven dalingen natuurlijk uit en staat die cash gras te eten en belasting te betalen. Ik heb zelf in beide les gehad... — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2020

En deze meneer is vast niet de enige, vrees ik. Nee, dat ik weet ik zelfs zeker.

Ha ! Herkenbaar. Kocht bij op iets boven de 10 om verliezen op eerdere aankopen te minimaliseren. Zit nog steeds op een gemiddelde koopprijs van 17.50 — Pim Versteeg (@PimV) November 24, 2020

Is het alleen erg? Mag u nog even mee doen. Waarom zit u eigenlijk in het aandeel?