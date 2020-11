BeursVandaag: Laat u verrassen

Verassing en primeur, een oud-Fed-voorzitter die Amerikaanse minister van Financiën wordt.

De gemiddelde leeftijd van de ploeg van president-elected Joe Biden wordt er zo niet lager op, maar dit terzijde. Straks duikt zelfs Henk Krol nog op, maar als u het mij vraagt, heb ik inderdaad liever Janet Yellen op financiën. Zonder flauwekul, de futures zien er, waarom dan ook niet, in ieder geval nu goed uit.

Markets cheer Yellen pick for Treasury, seeing her focus on fixing the economy and not politics https://t.co/xXN8MULzQY — CNBC (@CNBC) November 23, 2020

Hier is de nieuwe strategie van KPN voor de komende paar jaar, 3-5% dividendgroei per jaar moet er komen. Fiber dus, maar ik lees niks over 5G. Het bedrijf investeert €3,5 miljard.



Op de dollar en aanhang na ziet u weer een stralend koersenbord, het kan niet op. Waak voor euforie zou ik zeggen - dagelijks her en der ontploffende koersen zonder soms nieuws vind ik een veeg teken - en houd uw risico in de gaten. Er is deze maand wel onmiskenbaar sectorrotatie; eens zien of dat aanhoudt.

Dat is wel het gemakkelijke aan indexbeleggen, u hoeft niet te kiezen.



Minimaal, maar formeel bevestigen de rentes eindelijk eens een keer de aandelenstijging.

Prosus: naar €135 van €113 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts met - nieuw! - Marshall Wace dat meteen flink short ABN Amro is. Dat staat deze maand ruim 20% hoger, ofwel dit is niet zonder risico...

De agenda kent nog wel een paar puntjes met nog die Duitse voorlopende indicator (dat BBP is echt oud), KPN en HAL. Duits BBP valt mee, dat komt net door op 8,5%

08:00 Duitsland twee schatting BBP Q3 8,2% QoQ

08:00 Envipco Q3-cijfers

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima nov 90,7

14:30 KPN strategie-update

15:00 VS Case-Shiller huizenindex sep 0,5%

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen nov 90,8

18:00 HAL Q3-cijfers

Bloomberg ook nog even voor wie een inlog heeft:

Here’s what Wall Street traders are saying about Biden's pick of Janet Yellen to be Treasury Secretary https://t.co/WE9FDLwUyz — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2020

Ruim 200.000 vaten per dag:

Shell may permanently shut Louisiana refinery next week - sources https://t.co/YmbwHHA84O pic.twitter.com/8QowvtplZj — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2020

Alsof het een handelsaandeel is... Dit jaar zeker, dat wel.

Royal Dutch doorbreekt 200 daags moving average. Technische trend weer in groen territorium. pic.twitter.com/WVoA5NOx17 — Delft Analist (@DelftAnalist) November 23, 2020

Dat u het weet, Blijdorp heeft nu 68,4%:

Oud CEO Bert Meulman van B&S Group geeft zijn portie aan Fikkie, of in dit geval aan mede-eigenaar Willem Blijdorp. Had rond de 17,5%. pic.twitter.com/XITjgl0aE2 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 24, 2020

Zit wel al in die koersen, zou ik zeggen?

He, de DAX-30 wordt een DAX-40 (was al een beetje verwacht)

De nieuwe 10 zijn naar verwachting.

ZALANDO, SYMRISE, SARTORIUS3, SIEMENS ENERGY, BRENNTAG, QIAGEN, HANNOVER RE, SIEMENS HEALTH, LEG IMMOB, HENKEL — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 24, 2020

Met Marshall Wace als geïnteresseerde toehoorder?

BOJ's Kuroda warns of banking sector risks from COVID-19 https://t.co/6FEXlvHyLL pic.twitter.com/Qmlat1EAof — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2020

Happy accident heet dat in de keuken:

Dosing error turns into lucky punch for AstraZeneca and Oxford https://t.co/QdTBb5E6sJ pic.twitter.com/XPAMy7gTFh — Reuters Business (@ReutersBiz) November 23, 2020

Scherpe kop!

Bitcoin at $100,000 in 2021? Outrageous to some, a no-brainer for backers https://t.co/zKwFZvrQqW pic.twitter.com/r2vlnsQKOL — Reuters (@Reuters) November 24, 2020

Alweer een?

U.S. states prepare second antitrust lawsuit against Google for December https://t.co/P0HgOEtB4Y pic.twitter.com/11GlHf36nl — Reuters (@Reuters) November 24, 2020

Wie van adrenaline houdt:

Well, this is something we haven’t seen for a while. There is an actual rally in #altcoins, outpacing #bitcoin, with #ripple, the number three cryptocurrency in terms of market cap, doubling in the last couple of days. pic.twitter.com/ZNWoflUU8d — jeroen blokland (@jsblokland) November 24, 2020

Er is altijd Teslanieuws:

Elon Musk passes Bill Gates to become the second-richest person in the world https://t.co/4g0l8USpUj — Bloomberg (@business) November 23, 2020

Verhip:

Palantir has doubled since its IPO at the end of September. $PLTR pic.twitter.com/FZzXh9MvKI — Charlie Bilello (@charliebilello) November 23, 2020

