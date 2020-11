De Slimste Belegger: de finaleweek is ingegaan!

Voor het eerst sinds ik in 2004 bij ABN AMRO aan de wieg stond van de turbo’s in Nederland doe ik zelf mee als coach aan De Slimste Belegger. Daar heb ik geen spijt van als ik naar Nico Inberg kijk.

Na een paar jaar oefenen en ploeteren als coach in dit spel staat hij nu, bevrijd van alle publieke druk, stevig in de top 10 van het klassement. Als dat mijn voorland is, ziet de toekomst er zonnig voor me uit.

Door Jean-Paul van Oudheusden

De spelperiode kenmerkt zich wat mij betreft door twee grote gebeurtenissen: de Amerikaanse verkiezingen en het nieuws van Pfizer over de effectiviteit van het coronavaccin.

Long-momenten

De Amerikaanse verkiezingen waren al op dag 2 van het spel. Geheel in de stijl die mijn Rotterdamse voetbalclub dit weekend in Sittard weer eens liet zien was ik in de openingsfase nog niet meteen op mijn hoede. Als enige van de coaches was Royce dat wel. Na 1 week al een rendement van +30% en uit het zicht, hulde voor hem.

Het nieuws van Pfizer was het tweede long-moment. De techaandelen vlogen omhoog, kwamen tot stilstand en vervolgens namen de ‘achterblijvers’ het keihard over. De vrijetijdsaandelen met Air France-KLM als kopman wonnen de tweede en derde week glansrijk, gevolgd door Koninklijke Olie en de banken. Zolang er positief vaccinnieuws blijft komen, kan die trend nog wel even vooruit.

Een maandje handelen

Mijn eigen aanvoerder Prosus, die ik al noemde in het webinar van 3 november, kwam pas vorige week goed op gang. Beleggers hadden eerst angst voor toenemende Chinese regelgeving, maar liepen vanaf midden vorige week toch vooruit op het forse aandeleninkoopprogramma dat eerder werd aangekondigd. Met een positie die ik ook in de werkelijkheid heb, koers ik nu toch af op een plus die niet misstaat voor een maandje handelen.

De echte aandacht hoort uit te gaan naar de Slimste Belegger-spelers Bor, Yokozuna, ??JOOP?? en neyah, die met elkaar gaan strijden om de hoofdprijs. Ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen!

Vandaag: de laatste Masterclass

Gedurende de Slimste Belegger-wedstrijdmaand kunt u gratis Masterclasses volgen vol praktische tips van de beleggingscoaches en meer. Vanavond zal het slotstuk van de Masterclasses worden gegeven door Nico Bakker, Guy Boscart, Jean-Paul van Oudheusden, Jim Tehupuring en Royce Tostrams. Schrijf u nu in!

Dit is dé kans om voor de laatste keer gebruik te maken van de tips en adviezen van verschillende invalshoeken om uw beleggingen een laatste zet te geven in de week van de finale van de Slimste Belegger.

Turbojournaal 23 november

Over de trends maakte Jean-Paul gisteren een Turbojournaal:

Over de Slimste Belegger 2020

In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger: het spannendste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis spel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's.

Kijk voor meer informatie over de coaches, de te winnen prijzen of om u alsnog in te schrijven op Slimstebelegger.nl.