TA: Hardnekkige correctie

Bericht delen via:

De AEX, die begin november door de toppen 575-589 punten is gebroken, maakt pas op de plaats. Technisch lijkt de AEX een eerste hoger low te vormen, boven de top van juli rond 587,03 punten. Maar echte vervolgkoopkracht in de markt ontbreekt nog. De weerstand ligt rond 632,12 punten (top van 17 februari).

Slimste Belegger 2020

Nog een paar dagen kunt u deelnemen aan de beurscompetitie Slimste Belegger. Vanavond, dinsdag 24 november om 20:00 uur, vindt het laatste webinar van de Slimste Belegger 2020 plaats. Doe er uw voordeel mee en geef u op.

Dit zijn de onderwerpen die ik op het webinar zal bespreken:

Waarom zit ik al vanaf de eerste dag van de competitie long?

Welke strategie pas ik toe in de laatste competitieweek van de Slimste Belegger 2020?

Is BAM mijn beste longpostie deze competitie?

Pak ik mijn winst (ruim 33%) en ga naar de zijlijn? Of geef ik nog één keer vol gas?

Hogere bodem AEX

In de laatste competitieweek zit ik long in aandelen. Technisch weet de Nederlandse beurs de correctie nog niet goed te voltooien. Deze lijkt wel een hogere bodem achter te laten, op de grafiek hieronder afgebakend bij punt c.

Verder geef ik in het webinar mijn visie op de beurs van 2021. Ik doe dat aan de hand van het technische plaatje van Wall Street voor de lange termijn.