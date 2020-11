Werken bij IEX: Junior redacteur

Herken je je in onderstaand profiel, meld je dan snel. Ken je iemand op wie dit naadloos past, deel de link! Bij IEX Media zijn we op zoek naar een Junior redacteur voor de contentplatformen van IEX Media. Dit zijn jouw vaardigheden: Je bent ondernemend en nieuwsgierig ingesteld;

Je hebt verfrissende ideeën en de juiste drive om collega’s te inspireren en mee te nemen met de laatste digitale innovaties;

Je snapt en begrijpt onze lezers en klanten en weet dit om te zetten in relevante content.

Je schrijft/redigeert teksten en creëert nieuwe content.Ook verbeter je continu teksten op begrijpelijkheid, vindbaarheid en aantrekkingskracht;

Kennis van influencermarketing is ook zeker geen overbodigeluxe;

Sterk gevoel voor nieuwe media;

Ook ben je slim, daadkrachtig en je hebt lef. Je bent een ondernemer pur sang die mensen en de organisatie in beweging brengt.

Je past binnen ons energieke en zeer gedreven team.

Ervaring binnen de financiële sector/beleggen is niet nodig, maar wel mooi meegenomen. Dit krijg je van IEX Media: Een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is;

Inspirerende werkomgeving bij een snelgroeiende en jonge multimediale uitgever met beleggen in het dna;

Kans om uit te groeien tot een gezichtsbepalende redacteur;

40 uur (salaris marktconform). IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent produceert, distribueert en exploiteert via cross-mediale kanalen. De portfolio bestaat uit sites, apps, games, events, videoseminars, videoproductie, nieuwsbrieven, print en bedient zowel de consumentenmarkt als business-to-business markt. In beide segmenten is IEX Media marktleider in Nederland en België met meer dan 2.100.000 unieke bezoekers per maand. Belangrijke merken zijn: IEX.nl, IEXProfs, Belegger, DeBeurs, EuroBench.com, BeursOnline, Participaties, Beursduivel.be, Beursgorilla, Beurs.nl en Beleggen.nl. IEX.nl is de grootste (social) community voor particuliere beleggers in Nederland. Interesse? Reageer per email met een korte motivatie en cv naar arthur.antonides@iexmedia.nl of bel gerust voor meer informatie naar 020-4352178.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.