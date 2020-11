Basiscursus beurseuforie in twee alinea's

Oh, wat een leuk filmpje over de beurseuforie, want die is er?

Ik herhaal het, maar alles staat hoog, of is duur, staat op een top, of viert een all time high. Dan is het in theorie beter uw risico's na te lopen, dan achter de grootste en snelste stijgers aan te hijgen. Zeker 2020 leert dat wat hard stijgt, nog veel harder kan stijgen. Helaas ook: dat wat hard daalt... .

Pfizer vaccine news got the market double cheeked up on a Monday pic.twitter.com/W9tsAjRHH5 — litquidity (@litcapital) November 9, 2020

Zoals altijd, laat u niet meeslepen, spring niet impulsief alsnog op een rijdende hogesnelheidstrein als u de boot hebt gemist, want bedenk dat er altijd nieuwe kansen komen. En uw geld kan u maar één kan verknallen.