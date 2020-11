BeursVandaag: Bizarre markten

Vaccinehoop heet het, want u weet dat net networks altijd een reden voor bewegingen noemen.

Het gaat hard, AstrZeneca meldt zich ook met een vaccin. Bewaren kan in de koelkast. Straks hebt u nog de keuze uit een stuk of dertig middelen. Wie komt er met de beste percentage/prijs verhouding?

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1 — University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020

De futures openen in ieder geval hoger, net als commodities en de rentes houden het zowaar een keer vlak. De dollar doet ook niks rond 1,187. Cijfers? Cijfers! Prosus is door met Q3''s en maakt veel meer winst bekend, dankzij haar 31%-belang in Tencent en vooral de maaltijdbezorgers die ze in portefeuille heeft.

Er is meer, er komt bij BAM even een schip met geld binnen gevaren, zeg. Dit telt.

Bam verkoopt deel PPP aan PGGM en krijgt 125 mln binnen. pic.twitter.com/sapLa9f3Mb — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 23, 2020

Fastned gaat naar Frankrijk:

23 Nov - 07:31:46 [RTRS] - FASTNED BV - WINS TENDER FOR FAST CHARGING STATIONS ALONG KEY FRENCH MOTORWAYS

23 Nov - 07:31:59 [RTRS] - FASTNED BV - CONSTRUCTION OF CHARGING STATIONS IS PLANNED FOR 2021 AFTER WHICH FASTNED WILL BE ABLE TO OPERATE STATIONS FOR 14 YEARS

Er is bitter weinig marktbreed nieuws in wat op papier een korte beursweek is. Donderdag is de VS dicht vanwege Thanksgiving en vrijdag is het Black Friday, inmiddels een wereldwijd fenomeen. Vandaag doen we het met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices. Let vooral op de dienstensectoren.

Dat is meteen de belangrijkste data van deze week. Verder nog iets? Deze dan maar. Hier schrik ik eigenlijk wel van, de kopers raken op? Misschien is dit wel de grafiek van de dag, u bent vast ook geneigd te denken dat de markt misschien alleen nog maar omlaag kan.

There are no shorts left! pic.twitter.com/PUReDuXTa7 — jeroen blokland (@jsblokland) November 21, 2020

De futures dan, de AEX heeft 604,19 als recent intradagtopje staan. Wie weet. Bitcoin loert nog steeds naar die all time high op ruim $19K? De AEX herbeleggingsindex hoeft ook geen 3% meer te stijgen voor een nieuwe all time high, maar dat bloeit toch bijna niemand.

Kijk eens wie er vrijdag voor het eerst sinds precies negen maanden onder 20 zakte? Ja, de AEX VIX Index. De Amerikaanse is nog niet zo ver.

Dan nog even wat er van de rentes over is en volgende maand komen er nog meer ECB-euro's bij:

00:00 Japan gesloten Dag van de Arbeid

08:00 Prosus Q3-cijfers

09:15 Frankrijk flash manufacturing & services PMI nov 49,9 & 39,8

09:30 Duitsland flash manufacturing & services PMI nov 56,3 & 47,0

10:00 EU flash manufacturing & services PMI nov 53,1 & 43,6

10:00 VK flash manufacturing & services PMI nov 53,3 & 52,3

10:00 VS flash manufacturing & services PMI nov 53,4 & 54,6

Europe looks to crack open data encryption on messaging services like WhatsApp https://t.co/XDhL3tNPZA — CNBC (@CNBC) November 23, 2020

Best een icoon, maar ook muziekinstrumenten worden gewoon online verkocht:

Guitar Center filed for bankruptcy, done in by falling foot traffic and a worsening U.S. economy. More here: https://t.co/pREEGRd7Rk pic.twitter.com/zN72ulcrij — Reuters Business (@ReutersBiz) November 23, 2020

Toch:

Australian regulator launches probe into stock market outage https://t.co/zETItBNAnm pic.twitter.com/3AvyzQLSns — Reuters Business (@ReutersBiz) November 23, 2020

Dat is dan voor altijd? Normale situaties bestaan niet.

ECB emergency bond purchases to last while disruptions persist: Lane https://t.co/3e3YU1voPs pic.twitter.com/bJ5agt2hCn — Reuters Business (@ReutersBiz) November 22, 2020

Hier loopt het niet echt storm:

IPO market in both the U.S. and China to remain strong in the near term, VC exec says https://t.co/EeDSABsPwS — CNBC (@CNBC) November 23, 2020

Angstig?

Black Friday is almost here. And shoppers are more anxious than ever. https://t.co/4oj42B4H7U — CNBC (@CNBC) November 23, 2020

Wat wordt de China politiek van de nieuwe Amerikaanse president?

JUST IN: U.S. drafts list of 89 China firms with military ties, Reuters reports https://t.co/ENcJyJk5h5 pic.twitter.com/hF6S3EZO5r — Bloomberg Politics (@bpolitics) November 23, 2020

Intussen in China:

The headwinds that toppled Ant Group’s IPO now threaten a $22 billion dream of China’s Ping An Insurance https://t.co/YkuHPSHSHi — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2020

Waterstof dus:

The U.K.’s richest man is partnering with Hyundai to make hydrogen fuel cell vehicles happen https://t.co/01y6CFzhzi — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2020

Jeroen heeft nog meer grafieken...

Sectorrotatie!

De STOXX 50 heeft deze maand een rendement van ruim 17% laten zien. Daarmee halen ze een flink stuk achterstand in. Komt vooral door de draai naar value aandelen. Daar heeft Europa er een stuk meer van. S&P 500 is meer van de groei aandelen. pic.twitter.com/1DuVnP50Zi — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 23, 2020

Haha, vandáár! Dat raadsel ook weer opgelost :-)

Je verwacht het niet



Thuiswerken maakt einde aan files https://t.co/DziqoScvvn pic.twitter.com/Oti4o05Iaj — Wim Aalbers (@WimAalbers) November 23, 2020

