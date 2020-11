TA: Wall Street hapert

Technisch laat Wall Street op korte termijn haperingen zien. Beleggers zoeken houvast, Maar op langere termijn blijven de plaatejs positief.

Op Wall Street hapert de rally. Diverse tegenstrijdige ontwikkelingen frustreren de markt. Er is positief coronanieuws nu medicijnwaakhond FDA een versnelde toelating voor het nieuwe vaccin overweegt. Maar het almaar oplopend aantal besmettingen doet de vrees aanwakkeren voor nieuwe lockdowns.



Verder is er onenigheid over de inzet van het pakket met economische noodsteun, waarbij minister Mnuchin en Fed-voorzitter Powell lijnrecht tegenover elkaar staan.

Op zoek naar houvast

Kortom, beleggers zoeken naar houvast. Op vrijwel alle deelindices van Wall Street zien we dit terug door haperende rally's. Echter op langere termijn blijven de technische plaatejs positief. Niet alleen in de VS, ook elders in de wereld.



Vandaag bekijk ik de AEX en enkele indices op Wall Street.

AEX lijkt hogere bodem te vormen

Na de uitbraak boven de julitop rond 587,03 punten lijkt de AEX een eerste hoger low te vormen. Deze hogere bodem signaleert vervolgkoopkracht in de markt.

Opwaarts heeft de AEX-index ruimte tot de weerstand van 632,12 punten (de top van 17 februari).







Dow Jones zakt richting de steun

De recente daling brengt de Dow terug naar het niveau van de voorgaande toppen. De aarzeling vindt alleen op korte termijn plaats. Zolang de index hierboven weet stand te houden, blijft het onderliggende technische beeld positief. Maar op langere termijn blijven de plaatejs positief.







Nasdaq 100 neemt wat gas terug

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs stagneert onder de weerstand van 12.439,48 punten (de top van 2 september). Pas indien de Nasdaq 100 index boven deze horde weet te breken wordt de opmars hervat.









SOX-index blijft binnen uptrend

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, maakt even pas op de plaats.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de SOX boven de laatste koerspiek van 2.604,50 punten (gevormd op 9 november) breken en sluiten. Op langere termijn blijven de plaatejs positief. De hapering vindt enkel op korte termijn plaats.





Transportation index flirt met de weerstand

De NY Transportation index nadert het koersdoel rond de weerstand van 5.682,52 punten (gevormd op 19 september 2018), binnen de stijgende trend.

De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken.