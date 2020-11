Slotcall: Boven de 600

De beurzen blijven er goed bij liggen al is de beweging er enigszins uit. De VIX zakt voor het eerst sinds corona ons verraste onder de 20 punten. En dan moeten de rustigste weken nog komen. In een normaal jaar is 20 gewoon hoog, nu is het andersom.

Er valt weinig soep van te maken vandaag. Bij de stijgers zien we ICT Group opeens hard omhoog gaan. Vivoryon en Alfen staan ook flink hoger, terwijl bij Eurocommercial, B&S Group en Sligro eventjes pas op de plaats wordt gemaakt.

Olie wil niet omhoog, ook niet omlaag, goud weet het niet meer en alleen de bitcoin doet het goed, die staat opnieuw 5% hoger en loopt tegen de $19.000-grens aan te beuken. We hebben het erover in de IEX Podcast, die u hier kunt beluisteren:

Wat moet je dan wel hebben tegenwoordig? De rotatie is kennelijk ook uitgewerkt, want techaandelen liggen gewoon weer goed. ASML werd op het eind van de dag, toen de Nasdaq open was, gewoon weer opgekocht (ASML is onderdeel van de Nasdaq-100) en sluit op een ALL TIME HIGH.

We kijken verder even naar de weeklijstjes. Eerst maar eens de algemene markt. Bitcoin en Ethereum aan top, de vola onderaan. Verder valt op dat olie wat terugkomt en dat goud (en zilver) even wat minder in trek is.

Gaan we gauw door naar de aandelenmarkt. Het verhaal Unibail kennen we nu wel, laten ze daar nu maar aan het werk gaan in plaats van de bestuurskamer onveilig te maken. Al met al toch een mooie uitkomst als we in het achterhoofd die €30 van twee weken geleden ons nog kunnen herinneren.

Shell komt goed terug van dat tientje eind oktober en verder is eten en drinken kennelijk wat minder populair deze week. JET, Unilever en Heineken staan bij de achterblijvers.

Een divisie lager dan. Ook hier een paar verrassingen in de kop van het peloton. Bij Fugro moeten ze op 30 november de claimemissie nog goedkeuren. De vier cornerstone investors die zo aardig waren op €2,60 alvast wat aandelen op te vangen zullen nu toch met enige spanning naar deze dag uitkijken.

Ook over deze bak aandelen a €2,60 moet worden gestemd. Bij Fugro denken ze liever nog niet aan een Unibail scenario. Ook hier is de race nog niet gelopen. Pharming lag vorige week goed, maar al dat vaccin nieuws sloopt de fantasie uit Ruconest als Covid-medicijn.

In de keukenkampioendivisie dan op de beurs. ICT Group stijgt hard deze week, vooral vandaag. Slechts 35% van de free float is verhandelbaar, dus als er iemand begint te kopen, kan het al gauw een kant op. Het zou toch niet zo zijn dat men het bericht van MKB Nedsense verkeerd las?

Een andere mooie stijger is AMG. De cijfers waren redelijk beroerd onlangs maar ook hier worden betere tijden verwacht en dan kan de koers alvast omhoog. Wie wacht op mooie bedrijfscijfers kan straks 30 of 40 euro betalen. Dan liever wat risico, zal men denken.

Analistenadvies luidt:

Bij Unibail komen de banken nu toch met hogere koersdoelen. Goldman was de enige die zijn verkoopadvies herhaalde deze week, met een wat hoger koersdoel, €37. RBC heeft Koop, (€75), Oddo (ABN) ook terwijl Jefferies juist het koersdoel verlaagde, van €54 naar €46. Ook UBS verhoogde haar koersdoel Unibail naar €75 met kwalificatie Outperform. Faites vos jeux.

ArcelorMittal: naar $21 van $17 - Keybanc

Unibail: naar €75 van €53 - UBS

Unibail: verhoogd naar €75 (outperform) - RBC

Agenda van maandag

Dan nog even de agenda van maandag. Volgende week is het op donderdag Thanksgiving Day, dan is Wall Street dicht en vaak nemen ze de vrijdag er ook nog bij, dus dan zijn de volumes meestal extreem laag. Prosus komt maandag met cijfers en later op de dag nog wat inkoopmanagers.

00:00 Japan gesloten Dag van de Arbeid

08:00 Prosus Q3-cijfers

09:15 Frankrijk flash manufacturing & services PMI nov49,9 & 39,8

09:30 Duitsland flash manufacturing & services PMI nov56,3 & 47,0

10:00 EU flash manufacturing & services PMI nov53,1 & 43,6

10:00 VK flash manufacturing & services PMI nov53,3 & 52,3

10:00 VS flash manufacturing & services PMI nov53,4 & 54,6

Op de IEXONE ziet u alle slotkoersen. Goed weekend alvast: morgen hebben we weer IEX Weekend en zondag de vooruitblik op de volgende week. Dank voor uw aandacht deze week en tot de volgende week.

