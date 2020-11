BeursVandaag: Slapjes

Vlak, de koersen weten het even niet na een aardige sessie op Wall Street. De AEX future heeft nu in ieder geval geen haast om met een zes het weekend in te gaan.

Corona, corona en nog eens corona en weer gedoe - touwtrekken Fed en Treasury - over Amerikaans stimuleringsgeld zorgt voor een matte sfeer, heet het. Vergeten we misschien omdat het zo'n hectisch jaar is, maar het is best normaal dat het rond deze tijd steeds saaier wordt op de beurs, op weg naar de feestdagen.

Er is ook bar weinig te doen op het Damrak, de agenda is leeg en de newsfeed vertoont ook weinig tekenen van leven. Het onder bod liggende Altice kwam gisteravond wel met (relatief) prima cijfer cijfers op de proppen en het bedrijf handhaaft de outlook voor dit jaar.

Toet toet, Fastned is er ook:

En dat is het wel. U ziet het, op bitcoin na, dat volop momentum heeft, blijven alle koersen dicht bij huis. Vraag is of de AEX VIX Index (volatiliteit) eindelijk eens onder 20 zakt, een getal dat informeel de nervositeitsgrens wordt genoemd. De dollar neigt lager vanochtend.

En de rentes? U raadt het al, die dalen weer eens. De huiskamervraag luidt of de Belgen soms de Zwitsers aan het inhalen zijn. Ja, echt. Die zwaaien wij al uit, niet te filmen. Is het omdat de EU in december nog met een enorm pretpakket komt? Ik durf het niet te zeggen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Niet blazen, het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:47 Fastned haalt 17 miljoen euro op met obligaties

07:36 Consument minder pessimistisch ondanks nieuwe lockdown

07:17 Nikkei sluit week lager af

19 nov Wall Street sluit met kleine plussen

19 nov Oud-topman Wirecard zwijgt voor Duits parlement over megafraude

19 nov Gemengd beeld op Wall Street

19 nov Altice krikt resultaten op ondanks coronacrisis

19 nov Tweede coronagolf drukt op aandelenbeurzen

Of heeft het CBS het echte nieuws?

Bestaande koopwoningen waren in oktober 9,1 procent duurder dan een jaar eerder.https://t.co/gSk8Z0Oy10 pic.twitter.com/HHvSzo8Vb4 — CBS (@statistiekcbs) November 20, 2020

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar $21 van $17 - Keybanc

Unibail: naar €75 van €53 - UBS

Unibail: verhoogd naar €75 (outperform) - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is ook niet al te dik:

08:00 VK detailhandelsverkopen okt +0,4% MoM

08:00 Duitsland inflatie PPI okt -0,1% MoM

16:00 EU consumentenvertrouwen nov -17,4

En dan nog even dit

Wat een tent:

On @Breakingviews: Nvidia is riding a wave of demand for gaming and data center chips. But its own suppliers are struggling to keep pace https://t.co/5ku7mfY71I https://t.co/5ku7mfY71I — Reuters Business (@ReutersBiz) November 20, 2020

Nog een:

Tesla stock: Shares rise on Morgan Stanley upgrade, citing 'internet of cars' is real opportunity https://t.co/6n4FQCLu3M by @ines_ferre pic.twitter.com/i7lPGifx6J — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 20, 2020

Concurrent van Philips:

GE health unit buys Swedish start-up Prismatic Sensors, bolstering key medical imaging business https://t.co/1hyXx14j8B — CNBC (@CNBC) November 20, 2020

Het is een sprookje:

WATCH: Bitcoin broke $18,000 to hit its highest since Dec. 2017, having soared about 160% this year. Unlike 2017, however, the asset now boasts a functioning derivatives market and custody services by established financial institutions. @tomwilson1983 explains pic.twitter.com/shUlQZpFJp — Reuters Business (@ReutersBiz) November 20, 2020

Is het zo?

Hoort bij volwassen worden:

Fintechs are attracting regulatory scrutiny around the world, not just China https://t.co/1E3Zp6RhTB — Bloomberg (@business) November 20, 2020

Er zijn trackers, let op valuta:

From @Breakingviews: Within two weeks of taking office, Turkey’s new central bank boss has raised interest rates, promised to keep bearing down on inflation, and improved transparency. This will be music to international investors’ ears https://t.co/oW6iCaqgyH — Reuters Business (@ReutersBiz) November 20, 2020

Hm:

A surprise spate of defaults by state-owned Chinese firms is spooking investors https://t.co/oyD11vQejZ — CNBC (@CNBC) November 20, 2020

Gamechanger?

China-led shift to electric vehicles to help end 'oil era': study https://t.co/33t9klqvyg pic.twitter.com/avgR4eecBX — Reuters (@Reuters) November 20, 2020

Haha, na 1000 jaar redde Robin Hood opnieuw het plebs, zoiets? :-)

Robinhood investors helped stabilize the market during March sell-off, co-CEO says https://t.co/WOlJMetcLY — CNBC (@CNBC) November 20, 2020

