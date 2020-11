Uw Douche van Koets: nomineren maar!

Wie heeft de domste beslissing genomen? Wie heeft het slechtste product verkocht of wie is gewoon niet goed bezig geweest dit jaar? U mag weer gaan stemmen voor de Koude Douche, editie 2020!

Voor het einde van het jaar geef ik in een column ook weer mijn mening. Het wordt alweer de elfde keer dat ik de Douche van Koets uitreik:

In 2009 was de Autoriteit Financiële Markten de gelukkige ontvanger.

de gelukkige ontvanger. In 2010 nam minister Jan Kees de Jager de Douche over.

In 2011 was het de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die de Douche won, tweede en derde waren minister De Jager en de Rabobank.

In 2012 won minister-president Mark Rutte met een flinke voorsprong van staatssecretaris Frans Weekers, Klaas Knot en Gerrit Zalm.

In 2013 was het de Rabobank die de prijs in ontvangst mocht nemen. De andere genomineerden waren Stef Blok, de VVD en de PvdA.

In 2014 was NHG nummer één, gevolgd door minister Jeroen Dijsselbloem op nummer twee en Argenta op nummer drie.

In 2015 waren PvdA en VVD samen de winnaars, de banken in het algemeen waren nummer twee en Nibud nummer drie.

In 2016 was de Kennisgroep Verzekeringsproducten de winnaar, de Rabobank was nummer twee en het Kifid nummer drie.

In 2017 waren de makelaars de winnaar, Minister Wiebes was nummer twee en de banken nummer drie.

In 2018 was de ING de winnaar. Minister President Rutte was nummer twee en Staatssecretaris Menno Snel nummer drie.

In 2019 was het kabinet de winnaar. De Opleidingsinstituten waren nummer twee en de taxateurs/makelaars nummer drie

Uw top drie?

U kunt voor uw top drie voor 2020 uit de volgende lijst kiezen, maar als u zelf iemand (of een instantie) wilt nomineren, dan kan dat ook.

Geldgevers, bijvoorbeeld: ABN Amro, ING bank, Rabobank, SNS bank, Fortis, Delta Lloyd, et cetera

Inkooporganisaties in het algemeen of meer specifiek

Hypotheekadviseurs

De consument

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Het kabinet, Ministerie van Financiën of specifiek een minister

De Nederlandsche Bank (DNB)

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Makelaars

Consumentenprogramma's in het algemeen of specifiek (bijvoorbeeld Radar en Kassa)

Independer

Brand New Day

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nibud, Consumentenbond

Pensioenfondsen

Brussel (Europese Unie)

Overige instanties zoals bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis

U kunt uw top 3 met uitleg tot 10 december mailen naar redactie.iex@iexmedia.nl. Ik ben zeer benieuwd naar uw reacties.

Let op: het is mogelijk dat ik uw reactie zonder een naam te noemen gebruik in mijn column. U bent in uw mail aan mij overigens wel verplicht te vermelden of u werkzaam bent in de financiële sector en zo ja, bij welke firma en in welke functie.