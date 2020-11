TA: Rijzende zon

Bericht delen via:

Stilletjes, een beetje in de schaduw van presidentsverkiezingen en coronavaccins, is de Japanse beurs uitgebroken.

Op de beurs in het land van de rijzende zon, zijn onlangs toppen van de afgelopen drie jaar overtuigend opwaarts gepasseerd.



Een van de positieve prikkels hiervoor was mede de ondertekening RECP, het grootste handelsblok ter wereld. Japan wordt als een van de landen gezien die hiervan de komende jaren zal profiteren.



Het RCEP-verdrag is getekend door tien Zuidoost-Aziatische landen, evenals Zuid-Korea, China, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.

De deal sluit de VS uit, dat zich in 2017 heeft terugtrokken uit een rivaliserend handelspact, het Trans-Pacifische Handelsakkoord TPP. Terwijl de economieën van China en de VS steeds meer van elkaar verwijderd raken, komt die van China steeds dichter bij zijn buurlanden.

Deze keer bekijk ik de Nederlandse en de Japanse beurzen. Helemaal onderaan een update van mijn posities in de Slimste Belegger competitie:

Nederlandse beurs valt terug, na de eerdere uitbraak

De AEX-index vormt in een pullbackbeweging een mogelijk hogere koersbodem. De AEX was eerder door de voorgaande toppen in de zone 575-589 gebroken.

Na de uitbraak zal de AEX een hogere bodem moeten vormen op of boven 587,03 punten (de top van juli).





Nikkei breekt uit

Technisch is de Japanse beurs door de bovenkant van het zijwaartse koerspatroon gebroken. De Nikkei 225-index genereerde hierdoor een technische verbetering.

Weerstand aan de bovenkant zien we rond 28.604,24 punten (berekend koersdoel). Het meerjarig koersdoel ligt rond 31.000 punten. Steun hanteren we op 22.948,47 punten (de bodem van 30 oktober).



De 200-dagenlijn van de Nikkei laat een opwaarts verloop zien, terwijl de index erboven noteert. Dit duidt op een positieve technische conditie.







Nikkei meerjarengrafiek

Op de meerjarengrafiek is duidelijk te zien dat de Japanse beurs de lange termijn opwaartse beweging voortzet.

Update Slimste Belegger portefeuille

Als reactie op de recente forse stijgingen ondergaan beurzen tussentijdse reacties.

Overigens met beperkte technische schade. Hieronder een update van mijn posities in de Slimste Belegger competitie in alfabetische volgorde.

Positie in de portefeuille: AEX Turbo Long 541



De Nederlandse beurs valt terug, na de eerdere uitbraak. De AEX-index vormt in deze pullback een mogelijke hogere koersbodem.





BAM Groep Koninklijke Turbo Long 1,19



BAM is technische verbeterd, nadat een koerstop 1,24 (van 9 oktober) t gebroken is. Enkel bij een eventuele neerwaartse doorbraak onder deze steun treedt een verzwakking op.









CAC 40 Turbo Long 4.910



De Franse beurs maakt een pas op de plaats boven de steun 5.213,67 (top van 8 juni).





Dow Jones Turbo Long 26.440



De Dow Jones komt op adem, na uitbraak buiten de zijwaartse bandbreedte. Zolang de koers boven de voormalige toppen 28.902 weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.





Gold World Spot (USD) Turbo Long 1.743



Deze Turbo staat het meest in de gevarenzone. De recente daling bracht de koers van Goud weer terug naar de steun 1.848,45 (bodem van 28 september). Na een doorbraak onder steun gaat het luik open.





ING Groep Turbo Long 6,99



De recente daling brengt ING terug naar het niveau van de voorgaande top rond 7,45 van 12 juni).





S&P 500 Turbo Long 3.250



De recente correctie brengt de S&P index terug naar de voorliggende koerstoppen. Technische blijft het beeld positief, zolang de koers hierboven weet te blijven.