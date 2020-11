Slot: Saaie beurs, pikant beeld

Het is een unieke beursdag voor 2020 begrippen. Zowel AEX als onze aandelen openden en... bewogen sindsdien amper meer.

Helaas zitten de meeste indices en aandelen wel aan de verkeerde kant van de streep. Allen de Nasdajes stijgen en dan weet u meteen de verhoudingen op het Damrak, als het goed is. Technologie en de winnende aandelen dit jaar stijgen of houden stand en de rest daalt. In sommige vallen ook vrij fors. Zo meer.

Wat krijgen we nou? De dienstdoende beeldredacteur van het statige De Tijd heeft een ander idee van Wall Street dan wij, geloof ik. U hoort mij niet klagen en het verklaart misschien ook de wat lamlendige koersborden op de Big Board. Mooi, hoef ik een keer niet het Covid-10 en lockdown riedeltje af te draaien.

Ik beveel u nog wel de comments aan. Sappig Vlaams :-)

Strengere coronamaatregelen ontmoedigen Wall Street https://t.co/m19lzRqP8E — De Tijd (@tijd) November 19, 2020

Iets tegenvallende jobless claims, een meevallende Philadelphia Fed index over november en Nvidia dat -2,0% op Q3's doet is zo'n beetje het nieuws in New York. Het scorebord spreekt voor zich. Toch weer technologie in de VS, de dollar is vrij stabiel, olie en goud dalen en de spanning spat van bitcoin af?

Oh ja, de AEX VIX Index zakt tot 20,097 vandaag. Nog steeds, de volatiliteit staat al sinds maart boven psychologische onrustgrens 20.

De rentes, oh de rentes. Vooral de EU rentes dan. Nee, risicovrij rendement is er niet meer bij en risicovrij is misschien wel de duurste asset in de markt anno 2020.

Even voorbij de EU grens verhoogde (dat is dus omhoog en niet omlaag, zoals u bent gewend) een centrale bank zowaar de rente naar 15%. Bij deze een tip voor wie van spanning, sensatie, risico en adrenaline houdt. Zonder visie op de lira zou ik hier sowieso niet aan beginnen.

iShares Turkey ETF +3.9%.



This could be a Thanksgiving play. — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) November 19, 2020

Beursplein 5

Zoals gezegd, weinig verandering op het Damrak sinds vanochtend. Eerst maar de verzamelde adviezen:

Aegon: naar €3,30 van €2,80 (overweight) - Morgan Stanley

DSM: naar €160 van €153 - Barclays

Arcadis: naar €26,50 van €22 (buy) - KBC

Arcadis: naar €30 van €28 (Buy) - DeGroof Petercam

Corbion: start volgen met overweight en €48 - Barclays

Brunel: naar €8 van €7 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets?

Relx is weer de opvallendste stijger vandaag. Vind ik wel, want haar congressbusiness zal ook dit kwartaal om te huilen te zijn. Of kijken we daar al overheen?

Wolters Kluwer is misschien wel het defensiefste defensieve aandeel van onze beurs

Ahold Delhaize krijgt het publiek op de banken met haar Amerikaanse online overname

DSM en IMCD zijn de stiekeme grote stijgers dit jaar

Nvidia doet -2,0% op cijfers, wellicht kauwen ASML en ASMI daar op. Besi gaat wel lekker

De financials krijgen weer om de oren vandaag

Shell en Unibal staan na hun wonderrally's ook weer met beide benen op de grond

Arcadis opende nog in de plus op haar nieuwe strategie. Vanmiddag was u daar alweer op uitgekeken

Zucht, Air France-KLM heeft misschien volgend jaar alweer €6 miljard nodig. Haha, kom er maar in, Yteke:

Lucas Bols levert relatief goede Q3's af

Galapagos heeft dit jaar geen momentum, Kiadis is verkocht en dus duiken we met z'n allen op Vivoryon?

Bewaar ik het echte nieuws voor vandaag tot het slot, de beursgang van Dutch Star Company 2. Begon goed, maar daarna werd er ineens winst genomen of ging de zaag er in. Daar is de koers zeg maar niet meer van hersteld: +2,4% op het slot

Wel stoer dat Euronext gewoon de gongceremonie heeft doorgezet, maar wat een hopeloos jaar is dit.