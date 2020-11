BeursVandaag: Zoveel te doen

Wall Street zakte wat weg gisteravond en het Damrak lijkt lager te openen. Snel, want er is veel nieuws.

Gisteravond was er ook nog het bericht dat... Inderdaad, de Rodamco-CEO stapt op. Schone lei en nieuwe kansen? Hopelijk. In principe is dit ingeprijsd? Want iedereen verwachtte vroeg of laat dit bericht.



Arcadis ontvouwt de nieuwe strategie en wil 5% omzetgroei en 10% ebit-marge behalen. Het heeft ook cijfers, neemt afscheid van het Midden-Oosten dat zoveel betalingsproblemen opleverde en doet een afschrijving. Het is toch crisis, nietwaar?



Lucas Bols heeft het moeilijk door de coronacrisis, maar sleept zich er aardig doorheen?



We zijn er nog niet, Ahold Delhaize doet een overname. Een online super, de gedachte hierachter is meteen duidelijk, denk ik.



Dan is er vandaag ook nog een beursdebuut! Succes Dutch Star Companies Two, de voorganger werd CM.com. ANP:

De ruim 1,8 miljoen stukken zijn voor €60 per stuk geplaatst. Elk bestaat uit zes aandelen en zes warrants. De zes aandelen en drie van de warrants worden uitgegeven op de afwikkelingsdatum 23 november. De overige warrants worden kort na de voltooiing van de bedrijfscombinatie uitgegeven.

Van de brede markt moet u het even niet hebben, de networks komen niet verder dan corona en de lockdowns de schuld geven. Het is allemaal met een nul voor de komma, en echt inspirerend ziet het er nu niet uit. Het is afwachten hoe de aandelen onderliggend presteren, ofwel technologie en winnaars versus de rest.

Verder is het afwachten of de AEX VIX Index voor het eerst sinds maart weer eens onder 20 zakt - dat is nu precies de stand - en of bitcoin een gooi naar een all-time high doet.

Tromgeroffel, Nvidia, de grootste chipper ter wereld, had gisteravond mooie Q3's (57% omzetgroei!) en deed daar toch -2,0% op.



De woestijn leeft, de rentes dalen maar weer eens.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Pharming dat een - met de vlam in de pijp - Ruconestfabriek in Oss gaat bouwen en PostNL dat in twee jaar de lonen met 5,5% verhoogt:

Het blijft een rare crisis, eentje die maar op relatief weinig schouders weegt:

Nvidia dus:

Alsof het niks is:

Huh?

Daarom is spreiden altijd het advies:

De banken zijn bearish op de dollar voor volgens jaar:

De grootste belegger ter wereld:

Staat het begrip risico er ook bij|?

Het is niet eerlijk :-)

Redden de Duitsers het tegen de nieuwe elektrieken? Dat is de vraag:

Tot slot, ik dacht dat de Nikkei 225 net zo in elkaar stak als de Dow Jones, maar het is nog veel ingewikkelder. Wat een leuke draad:

