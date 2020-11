Slot: Pssst, de volatiliteit

Collega Niels is wegens privé-omstandigheden een paar dagen verhinderd en bij deze mijn diepe respect voor hem.

Aan mij de eer om de slotcall te maken en ik zit met de handen in het haar. Iedere dag weet hij hier een mooi verhaal af te draaien, maar ik zit wezenloos naar de koersen te kijken. Marktbreed gebeurt er niet veel, kan gebeuren, zelfs in 2020, maar wat dan nog wel beweegt, heeft dan weer geen verhaal.

Sif formaliseert een mooie order waar de beurs echter al vanuit ging, Credit Suisse zet Aperam op €33 van €26 en dat is zo'n beetje het nieuws wel op het Damrak. Het zijn er wel eens meer geweest, maar toch bewegen een aantal aandelen weer fors, zonder dat er cijfersof geruchten zijn, dan wel nieuws of reuring is. Lastig te duiden...

Op NOS.nl lees ik dat de temperatuur in ons land al 229 niet onder 10 graden is geweest en de marktvolatiliteit is ook rond die tijd al niet meer onder officieuze nervositeitsgrens 20 gezakt. Vandaag sluit de AEX VIX Index op de laagste stand sinds deze winter de beurzen in rep en roer raakten: 20,174.

Voetje voor voetje verdwijnt zo de grootste hectiek uit de markt, maar er blijven genoeg zorgen over voor wie daarom verlegen zit: aandelen, obligaties, spaargeld, huizen, goud en - met stip - bitcoin staan hoog, op zoveel jaars toppen of een all time high. De hele wereld pot al haar geld op, lijkt het wel.

Enfin de, waan van de dag. Marktbreed... potverdorie, is de AEX de enige index met de Nasdaq 100 die daalt. U gaat er niet wakker van liggen, gok ik. Olie presteert nog het beste. Bitcoin stond vandaag boven $18K en dat is het verder wel.

De rentes trekken iets aan, maar de trend is omlaag:

Beursplein 5

Nee, zelfs 2020 tegenstelling technologie en de van Covid-19 profiterende fondsen versus de rest is niet afleesbaar aan het Damrak vandaag. Het beweegt allemaal door elkaar. De snelle stijgers zijn niet te duiden en gelukkig gaan er maar weinig fondsen echt de bietenbrug op. Lokaal kleurt wel Rood knalrood.

Relx maakt vast een screendump van de AEX, want zo vaak is ze geen stijger van de dag

Unibail zagen we vaker onderaan dit jaar en het fonds lijkt even terug te moeten na de heftige opgang

Adyen, met afstand het beste AEX-fonds, is wel een opvallende grote daler: grootaandeelhouder Partners in Equity verkoopt 200.000 stuks a €1596

BAM, Fugro, PostNL en Eurocommercial voeren de AMX aan. Dat we dat nog mogen meemaken, ik zet bijna spontaan het Wilhelmus in

Pharming blijft maar met die €1 worstelen

ICT is een aangename verrassing

Het afgestrafte Brunel en AMG worden ook goed opgepikt

Tot slot nog even over bitcoin. Dit tweette ik vanochtend en het is verbijsterend hoeveel reacties en draadjes dit oplevert. Oordeel zelf. Bekritiseer nóóit mensen hun geloof (waar ze met veel geld inzitten), ik constateer eens te meer dat er veel vijanddenken is in dit wereldje.