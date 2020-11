Wolters Duwer

quote: Meneer Goudkever schreef op 18 november 2020 13:26:

Wat bitcoin betreft... wat is 'de waarde' en 'cashflow' van een dollar ?

Ook niks, maar valuta zijn dan ook geen beleggingsobjecten. Hooguit objecten om op te speculeren. Bovendien valt de koers van de dollar dan tenminste nog te koppelen aan de Amerikaanse economie, waarmee er wel degelijk fundamentals aan de munt zijn te koppelen, in tegenstelling tot Bitcoin.Wat de dollar ook heeft, is universele acceptatie in thuisland én buitenland, en een stabiele prijsontwikkeling waarbij koopkracht doorgaans redelijk geborgd blijft. Dat is dan weer iets wat cryptovaluta, of in ieder geval Bitcoin, niet hebben. Vlees noch vis dus. Prijs is dan simpelweg wat een gek ervoor geeft.