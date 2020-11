Leve de vegetarische Unilever

Hoewel ik zelf graag vlees eet, ben ik enorm vóór die vegetarische revolutie. Deze gaf ik u al mee voorbeurs, Unilever hoopt de komende jaren haar omzet in die producten te vervijfvoudigen.

Unilever sets 1 billion euro sales target for meat, dairy alternatives https://t.co/jcqldZUu6D pic.twitter.com/vZi9yQxuBP

— Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2020

En dat is niet zomaar omzet, dat is hele hoogwaardige omzet. Het is u misschien ook al eens opgevallen als u wel eens in een supermarkt komt, die vegaschijven, of wat het ook maar zijn, zijn duurder dan kogelbiefstuk. En hoe. Uit dat Reuters stuk:

At Tesco TSCO.L, Britain's largest supermarket chain, a 200 gram pack of Vegetarian Butcher mince costs £2.75 online, equal to £13.75 per kilogram. Tesco's organic beef steak mince is £4.65 for 500 grams, or £9.30/kg.

Bijna 50% duurder! Dan weet u de marges wel. Torenhoog. En dat lekt door naar onderaan de streep. Ik snap wel dat Unilever helemaal voor vega gaat. Dit is een fraaie kans om mede de chronisch te lage omzetgroei te tackelen, met nog hogere marges ook. En als u er puistjes van krijgt, heeft Unies ook middeltjes. Win-win :-)