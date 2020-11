BeursVandaag: Double bubble?

De koersen willen even niet,. De AEX lijkt op een lagere opening af te stevenen.

Coronavrees heet het weer op de networks. Het is zo dat bijvoorbeeld Europa steeds verder dicht gaat, maar of dat de reden is...? Maakt niet uit, de uitslagen zijn marktbreed bescheiden, maar dat is - zoal we intussen maar al te goed weten - met de onderliggende fondsen wel anders. Tech doet nu iets beter dan de rest.

Voor actie moet u momenteel hier zijn, bitcoin zette alweer $18.000 neer. De all time high van $19.265,71 van december 2017 is niet ver. Een double bubble, of geef het een mooie naam: dit is bij mijn weten nooit eerder vertoond. Om een lang verhaal kort te maken: the sky is the limit, maar de waarde is en blijft nul.

Air France-KLM zou volgens Le Monde nog eens €6 miljard willen ophalen bij de aandeelhouders - u weet wie dat zijn - om... ja, wat eigenlijk? Verbranden maar weer? Sorry, maar ik ben niet zo'n fan van dit aandeel en bedrijf en kan dat slecht voor me houden. Dit is eigenlijk al het nieuws nu op het Damrak.

Marktbreed staat zoals gezegd alles lager, maar veel stelt het niet voor. De dollar neigt naar 1,19 en opvallend is dat veel Amerikaanse grootbanken bearish op de munt zijn.

De rentes laten wel een duidelijk beweging zien, weer lager. Aandelen en obligaties staan rond torenhoge toppen en all time highs: dit kan ook nog een double bubble zijn. Zeg het maar, bij aandelen houd ik mezelf altijd vast aan de winsten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en Nio deed -1,0% op haar cijfers:

07:11 Nikkei staakt opmars door viruszorgen

17 nov Viruszorgen zetten Wall Street lager na recordreeks

17 nov Pfizer: genoeg veiligheidsdata voor aanvraag bij toezichthouder

17 nov Gemengd beeld op Wall Street

17 nov Krimp verwacht voor Franse economie in vierde kwartaal

17 nov 'Air France-KLM overweegt nog eens 6 miljard op te halen'

17 nov Containervervoerder Maersk positiever over resultaten

17 nov Amsterdamse beurs doet kleine stap terug

Analistenadvies luidt:

Aperam: naar €33 van €27 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt weinig voor:

08:00 Bouygues Q3-cijfers

08:00 VK inflatie CPI okt +0,5% YoY

11:00 EU inflatie CPI okt -0,3% YoY

13:00 JDE Peet's Bava

13:00 Lowe's Q3-cijfers

13:00 Target Q3-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen okt 1,57M

En dan nog even dit

Mooie redenen verzinnen de networks altijd weer waarom de koersen gisteren (en nu) een stap terug doen.

WATCH: Wall Street closed lower on weak retail sales, surging cases of COVID-19, and a looming threat of shutdowns https://t.co/kDxvxYfH7d pic.twitter.com/gCiS6OmMWg — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2020

Niettemin...

New lockdowns and tough social restrictions were reintroduced across a number of European countries in an effort to contain the second wave. Sweden is implementing stricter measures as a second wave of infections takes hold and hospitalizations rise. https://t.co/51sxA2XiXX pic.twitter.com/ZQQ3WocR5P — CNBC (@CNBC) November 17, 2020

Om een idee te geven, het concern boekt dit jaar rond €50 miljard totale omzet:

Unilever sets 1 billion euro sales target for meat, dairy alternatives https://t.co/jcqldZUu6D pic.twitter.com/vZi9yQxuBP — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2020

Straks komt Jeff ook nog met een vaccin?

WATCH: Amazon is launching an online pharmacy to compete with drug retailers such as Walgreens, CVS and Walmart https://t.co/IDGEapzSjY pic.twitter.com/SG23uJCRF0 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2020

Als het nog nodig is:

FDA approves emergency use for first at-home Covid-19 test kit https://t.co/yrZU6VmHfy — CNBC (@CNBC) November 18, 2020

Kijk aan:

After nearly two years of scrutiny, corporate upheaval and a standoff with global regulators, Boeing is set to win approval from the U.S. Federal Aviation Administration to fly its 737 MAX jet again after two fatal disasters https://t.co/X4H5W89yxW $BA pic.twitter.com/nqKUVexkSv — Reuters (@Reuters) November 18, 2020

Intussen hebben we het halve alfabet al gehad:

Het wordt een W zeggen de meeste inst beleggers volgens de BofA poll pic.twitter.com/Q44mFqaWCK — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 18, 2020

En wat is dit dan voor letter?

Europe's economic recovery will be three times faster than after 2008 crash, Morgan Stanley says https://t.co/5zGXaX7jTo — CNBC (@CNBC) November 17, 2020

Half Wall Street is al door met vooruitblikken:

Stock market 2021: Stocks expected to keep climbing as strategists look to a brighter 2021 https://t.co/b91s0tR1tx by @emily_mcck pic.twitter.com/jDtb4z8Bem — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 17, 2020

Nog meer:

Global Banks 2021 Outlook: The sharp rebound in global growth we expect in 2021, together with strong bank balance sheets, support from authorities to retail and corporate markets, and regulators’ flexibility, should limit bank downgrades in 2021: https://t.co/kZjBQdvHmF pic.twitter.com/YCpIrwONAm — S&P Global Ratings (@SPGlobalRatings) November 17, 2020

Tot slot, de beurs, zeker in 2020, is als het leven zelf. Sommige trends zetten langer door dan u denkt, u ooit voor mogelijk hield (en u financieel kan behappen) :-)

Eindelijk een meisje. Na 14 jongens. Bij de familie Schwandt in Michigan. pic.twitter.com/I587m2hL7X — wimboevink (@wimboevink) November 17, 2020

