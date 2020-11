Slotcall: Buffett, bitcoin en Tesla

Hoewel cryptovaluta geen dividend uitkeren, is het wel degelijk mogelijk om er rente of vergoedingen voor het staken op te ontvangen. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om je cryptomunt te staken, ontvang je hier zo'n pak 'm beet 5% per jaar voor(varieert per munt uiteraard). Een andere mogelijkheid is je Bitcoin of andere cryptomunt te stallen bij een van de (veelal gereguleerde) platformen die je er rente over betalen. Het blijft natuurlijk risicovol, maar het is te kort door de bocht om simpelweg te zeggen dat er bij crypto geen yield is.