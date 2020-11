Slotcall: Buffett, bitcoin en Tesla

De AEX (-0,1%) maakt vandaag een pas op de plaats. Dat is gezien de stijging van de afgelopen weken helemaal niet zo erg. Het brede beeld is dat de coronagevoelige aandelen wederom goed liggen.

De financials, winkelvastgoed, olieconcerns en sportschoolketens laten een mooie outperformance zien. Het bedrijfsnieuws is relatief beperkt. Het gesprek aan de keukentafel gaat voornamelijk over de nieuwe aankopen van meesterbelegger Warren Buffett.

Hij heeft afgelopen kwartaal flink geïnvesteerd in de farmaceutische industrie. Zijn investeringsvehicle Berkshire Hathaway belegde zo’n $2 miljard in Bristol Myers Squibb, Merck en Abbvie. Ook kocht hij voor $136 miljoen aandelen Pfizer.

Hij zegt dat farmaceuten een belangrijke rol spelen in het oplossen van de coronacrisis. Verder breidde hij zijn positie uit in T-Mobile US, Kroger en General Motors. Hier staat tegenover dat hij grotendeels afscheid nam van JPMorgan Chase. Ook bouwde hij zijn belang in Apple voorzichtig af.

Bitcoin richting All time high

De bitcoinmania is nieuw leven in geblazen. De koers van de grootste digitale munt ter wereld staat op hoogste niveau sinds december 2017. Nog $3.000 te gaan en er staat een all time high op het bord.

De bitcoin wint aan populariteit nu Paypal de digitale munt aanbiedt aan zijn gebruikers. Ook zijn er verschillende institutionele beleggers die instappen. Wat ook meespeelt is de lage rente. Als we over ons spaargeld 5% rente zouden ontvangen, vraag ik mij af of bitcoin ooit zo populair zou zijn geworden.

Maar goed, mijn complimenten aan de mensen die het volledige ritje hebben gemaakt. Desalniettemin kan ik de bitcoin niet zien als een fatsoenlijke belegging. Dividend zal het namelijk nooit uitkeren en dat is wel zo belangrijk.

Bitcoin just hit $17,000 for the first time in almost 3 years https://t.co/F7GHZBKIUF — CNBC (@CNBC) November 17, 2020

Tesla in de S&P500

De knaller van de dag bevindt zich in de Nasdaq, en op korte termijn ook in de S&P500. Tesla stijgt 8%, omdat het aandeel een notering krijgt in de index met daarin de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. De reden dat de bouwer van elektrische auto's nog niet eerder is toegevoegd, is dat het lange tijd geen winst wist te maken.

Een voorwaarde voor een opname in de S&P500 is dat een bedrijf vier kwartalen achter elkaar zwarte cijfers schrijft. Dat is Tesla nu gelukt en daarom is deze notering meer dan verdiend. De onderneming kent een beurswaarde van $390 miljard en is daarmee de grootste binnenkomer ooit.

Het enthousiasme op de markt valt te begrijpen, omdat het aandeel nu in alle trackers op de S&P500 wordt opgenomen. Dit leidt tot extra vraag in het aandeel, waardoor de koers stijgt.

#Tesla gaat de S&P 500 in #Nio heeft Q3's. Mss moet u voortaan daar zijn voor spanning en avontuur, nu hele institutionele beleggingswereld verplicht in Tesla gaat beleggen, waardoor aandeel mss minder volatiel wordt. Om 22u Q3's #AEX pic.twitter.com/W0cNdpYdap — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 17, 2020

TKH

Binnen de AMX gaat TKH (+3,4%) aan kop. In een summiere trading update meldt het technologieconcern dat het positiever is geworden over het verdere verloop van 2020. Het bedrijf ziet dat de investeringsbereidheid van klanten aantrekt.

Concrete cijfers meldt TKH niet, al trekt het de winstverwachting licht op en koopt het voor €25 miljoen aan eigen aandelen in. Wij gaan voor dit jaar uit van een WPA van €1,70. Dit impliceert een K/W van 22. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt drie basispunten naar -0,48%.