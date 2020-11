BeursVandaag: Zo spannend kan saai zijn

De Dow Jones op een all time high, maar de opening lijkt iets lager uit te pakken.

Spannend is nu of de sectorrotatie van technologie naar de rest doorzet, ofwel vooral de Covid-19 winnaars versus de verliezers, zo u wilt, De kans is groot dat na Pfizer en gisteren Moderna meer farmaconcerns met vaccins komen, maar of de koersen daar nog op reageren? Die angst is wellicht uit de markt.

Wat een jaar, want waar u in eerdere beurseeuwen zulke nieuws wellicht op de bodem had vernomen, doen we het nu op een top. Die kende zelfs Mr. Market nog niet. Hoe dan ook, eens zien of we vandaag weer enorme uitslagen zien van de aandelen, want een marktbrede nul voor de komma zegt anno 2020 niet veel.

Wat wel iets zegt, is dat Tesla +13,2% deed op alsnog opname in de S&P 500 in december na heel wat gesteggel nog niet eens zo lang geleden. Tesla komt zo nu ook in alle huis-, tuin- en keukentrackers en indexfondsen!

Tesla to join S&P 500, spark epic index fund trade https://t.co/6zcWGqbGGk pic.twitter.com/eCbgqHnbUz — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2020

Hoogste tijd nu voor de Q3-cijfers van TKH. Die zijn goed ondanks aanhoudende lastige omstandigheden. Het bedrijf verhoogt de onderkant van outlook 2020 en gaat voor €25 miljoen eigen aandelen inkopen.

Marktbreed is het nu rustig, u ziet alleen nullen voor de komma. Niets springt er nu uit. Fraai ritje was er op Wall Street waar nu eens die ouwe Dow Jones die hippe Nasdaq 100 alle kanten van de vloer liet zien - ondanks Tesla en Moderna (+9,6%). We doen het vandaag met Q3's Walmart en detailhandelsverkopen VS.

De rentemarkt ligt zelfs nog op één oor. Niks!

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 Tesla krijgt plek in S&P 500-index op Amerikaanse beurs

07:17 Nikkei sluit hoger in gemengde regio

16 nov Records op Wall Street door coronavaccin Moderna

16 nov 'OPEC+ moet productieverhoging 3 tot 6 maanden uitstellen'

16 nov Hogere koersen op beurzen New York

16 nov Biden bespreekt Amerikaanse economie met top bedrijfsleven

16 nov Europese beurzen omhoog na nieuws coronavaccin

16 nov Prosus: goede resultaten in eerste helft gebroken boekjaar

16 nov Bedrijvigheid industrie New York groeit minder sterk

16 nov Flinke plussen voor beurzen Europa

Laatste nieuws, er is een vacature:

17 Nov - 08:00:46 [RTRS] - ABN AMRO BANK NV - ANNOUNCED THAT ITS CHIEF FINANCIAL OFFICER, CLIFFORD ABRAHAMS, HAS DECIDED TO LEAVE ABN AMRO

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €1060 van €940 - Barclays

DSM: naar €150 van €135 - Berenberg

Prosus: naar €128 van €112 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent interessante Amerikaanse data en Walmart zetten gisteren een nieuwe all time high neer. Nee, de oude industrie is niet altijd meteen weg, down & out, als er een next great big thing is. U weet wie ik bedoel in deze:

08:00 TKH Q3-cijfers

13:00 Home Depot Q3-cijfers

13:00 Walmart Q3-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen okt +0,5% MoM

15:15 VS industriële productie okt +0,8% MoM

16:00 VS handelsvoorraden sep +0,4% MoM

En dan nog even dit

Nu de Dow Jones nog?

Due to large size of #Tesla addition into S&P 500, S&P Dow Jones Indices is seeking feedback through consultation to investment community to determine if Tesla should be added all at once on rebalance effective date or in 2 separate tranches ending on rebalance effective date. pic.twitter.com/pTXT56XCP4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 16, 2020

Zij wel:

Hedge funds bet on tech ahead of unpredictable fourth quarter https://t.co/SWgOUlHqOE — Bloomberg Markets (@markets) November 17, 2020

Weer:

A group led by privacy activist Max Schrems has filed complaints against Apple in the EU, saying its tracking tool stores users' data without their consent, in breach of European laws. More here: https://t.co/VtvGY2CABB $AAPL pic.twitter.com/5Td35B9vYe — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2020

De Chinese Google, zoals ze wel eens wordt genoemd:

Baidu to buy JOYY's live-streaming business in China for $3.6 billion https://t.co/MhCsPk8KYw pic.twitter.com/z5klVjlWYf — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2020

Veel of weinig?

Airbnb’s IPO doesn’t require a head-in-sand moment. An IPO valuation above $31 billion - its last private marker in 2017 - could be within reach, says @GinaChon: https://t.co/HSrz2ztG9Z https://t.co/HSrz2ztG9Z — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2020

Meer grootbanken die zo redeneren, waaronder Goldman Sachs:

The dollar is likely to begin a drop of as much as 20% in 2021 should Covid-19 vaccines become widely distributed, Citigroup says https://t.co/DaRJTETW46 — Bloomberg (@business) November 16, 2020

Hier duiding:

A COVID-19 vaccine that can be widely distributed is a big catalyst for the Dollar to fall versus non-China EM (blue), since such a vaccine will lift global demand & thus commodity prices, which in turn will lift commodity exporting currencies, especially in Latin America... pic.twitter.com/JbbF9pXv5q — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) November 16, 2020

Graag. Hoewel, wie ervaart dit nog ale een probleem? Is ook wel eens anders geweest...

Brexit boss Frost tells Johnson to expect EU trade deal early next week - The Sun https://t.co/k8EFj3sIOZ pic.twitter.com/iDhWbUluRT — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2020

Nog even dan:

Moderna says preliminary phase three trial data shows its coronavirus vaccine is more than 94% effective. Here's what you need to know. ?? “Moderna says data show its vaccine is more than 94% effective”https://t.co/2l9JxtKgKy — CNBC (@CNBC) November 16, 2020

Zie ook onze bedrijven die saneren en meanen & leanen, dan kan er winstexplosie volgen:

Two reasons why the S&P 500 will see its fastest-ever earnings recovery, DataTrek says https://t.co/s32MUbSX8w — Business Insider (@businessinsider) November 16, 2020

Toch een voorrecht wie van huis uit beleggen mee krijgt:

How Warren Buffett's son spent the $90,000 of Berkshire stock he got at 19—worth $200 million now: "I don't regret it." (via @CNBCMakeIt) https://t.co/47qaENiFjR — CNBC (@CNBC) November 17, 2020

Ja, Azië is waar de actie is:

U.S. companies with China operations look to the Asian giant for growth https://t.co/dsmCeCqtfJ — CNBC (@CNBC) November 17, 2020

Helden!

Winkel openen in coronatijd? Deze twee ondernemers wagen de spronghttps://t.co/qSwyuad6sP pic.twitter.com/MR9Q44xSOn — RTL Z (@RTLZ) November 17, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.