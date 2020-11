TA: Vaccinrally

Het is een draai van 180 graden waar Max Verstappen jaloers op zijn. Het coronanieuws op de beurzen heeft op volle snelheid een u-bocht gemaakt.

Beurzen wereldwijd zijn in de ban van nieuwe coronavaccins. Na Pfizer komt nu ook farmaceut Moderna naar buiten met een werkend vaccin tegen corona. Het vaccin van Moderna is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting met het coronavirus. Dat wordt op de financiële markten als zeer hoopgevend nieuws beschouwd.

Nog geen gelopen race

Laten we wel wezen, degene die er het eerst in slaagt een werkend, volledig getest en goedgekeurd vaccin massaal te produceren, die verdient de hoofdprijs. Tegelijkertijd zitten in deze ene zin alle beperkende factoren opgesloten. Het is dus nog geen gelopen race.

Vaccinrally

Het positief nieuws over een corona-vaccin helpt de beurzen vooruit, maar niet meer dan dat. De opmars zet niet goed door. Ik denk dat het beste nieuws over nieuwe coronavaccins inmiddels wel in de koersen zit. Is verdisconteerd, zoals dat deftig heet. Daarmee kan je aan de oude beurswijsheid denken 'buy the rumor, sell the news'.

Vandaag kijk ik naar Pfizer. Eerst de AEX.

Nederlandse beurs

De AEX-index heeft de weg omhoog gekozen nu de voormalige toppen in de zone 575- 589 zijn gebroken. Tevens is een zijwaartse koersformatie (tussen de blauwe lijntjes) opwaarts gebroken. Hierdoor is een verbetering opgetreden richting weerstand 632,12 punten (gevormd op 21 februari). Steun zien we rond 528,68 punten (bodem van 6 maart).

Pfizer

Als ik naar de beurskoers van Pfizer kijk, ben ik nog niet positief. Het technisch plaatje van Pfizer bestaat in hoofdlijnen uit de volgende signalen:

In de afgelopen 2 jaar is Pfizer een notoire underperformer gebleken. Terwijl de S&P fors is gestegen, is de beurskoers van Pfizer gedaald. Sinds begin 2019 bedraagt de underperformance van Pfizer, ten opzichte van de brede markt, ruim 60%.

Nadat Pfizer vorige week het nieuwe vaccin wereldkundig had gemaakt is de koers ruim 15% gestegen naar een high $41,99, maar direct daarna weer hard teruggevallen. De slotkoers daags voor de bekendmaking was $36,25, gisteren noteerde Pfizer $37.

De dalende trend van Pfizer lijkt na het nieuws wat te stabiliseren, maar is nog niet gebroken.

Pfizerplaatje

Pfizer weet binnen de dalende trend een mogelijke hogere bodem te vormen. Dit signaleert een eerste technische verbetering. Om technisch verder te verbeteren moet Pfizer de dalende trend zien te breken. De steun ligt op $31,61 (bodem van 26 juni).

De zwakke B.O.B.-indicator (glooiende blauwe lijn) suggereert dat Pfizer slechter presteert dan de brede markt. In de berekening van de B.O.B.-indicator is Pfizer vergeleken met de koersontwikkeling van de S&P500 index. Vooralsnog is Pfizer ongeschikt voor de defensieve langetermijn-beleggingsportefeuille.