Slotcall: Craprally

De AEX (+0,8%) had er vanochtend al zin in, maar rond het middaguur werd de stemming alleen maar beter. De bedankjes gaan uit naar Moderna, want het biotechbedrijf presenteerde puike cijfers over het coronavaccin.

Hieruit bleek dat het middel een effectieve werking heeft van 94,5%. Tevens is het positief dat er geen problemen zijn omtrent de veiligheid en dat het relatief gemakkelijk gedistribueerd kan worden. Dit komt doordat het vaccin niet op een extreem lage temperatuur bewaard hoeft te worden. Dit is bij het middel van Pfizer wel een probleem.

Het brede beeld is dat de coronagevoelige aandelen er vandoor gaan. Met name winkelvastgoed, olie, financials en de bouwers zijn geliefd. Het tegenovergestelde geldt voor winnaars zoals Just Eat Takeaway (-3,5%), DSM (-2,2%), IMCD (-0,8%), Prosus (-0,7%) en Unilever (-2,1%). In tegenstelling tot vorige week handhaven de technologie-aandelen zich goed. Die dip was dus van korte duur.

BREAKING: Moderna said trial data show its coronavirus vaccine is more than 94% effective in preventing Covid-19 — a result CEO Stephane Bancel called a "game-changer." https://t.co/9EsOWwbzDP — Berkeley Lovelace (@BerkeleyJr) November 16, 2020

Unibail Rodamco

Unibail Rodamco (+17,6%) is de gehele dag de grote winnaar op het Damrak. Al voor de bekendmaking van de testresultaten van het vaccin, zat de stemming er goed in. Er zijn ontwikkelingen rondom de Supervisory Board van het winkelvastgoedfonds.

De board gaat over de strategie van het bedrijf en oud-CEO Leon Bressler, leider van de opstandige aandeelhouders, is tot voorzitter gekozen. Dit betekent dat er een streep gaat door het RESET-plan van de huidige CEO Cuvillier.

De focus wordt nu gelegd op de verkoop van de Amerikaanse activa. Dit is een hard gelag voor Cuvillier, want hij heeft deze panden een paar jaar geleden nog aangekocht. Om het vastgoed nu tegen een flinke discount te verkopen is voor Cuvillier zeer pijnlijk.

Het is maar de vraag of zijn ego dit aan kan. Het is dus niet ondenkbaar dat hij op korte termijn zijn conclusies trekt en opstapt. Beleggers lijken hierop voor te sorteren en zetten het aandeel fors hoger.

Royal Dutch Shell

Drie weken geleden koerste Royal Dutch Shell (+6,4%) nog onder een tientje en nu staat er €14 op het bord. Het kan verkeren. De hoop is dat we door de vaccins van Moderna en Pfizer snel over kunnen gaan tot de orde van de dag.

De oliemarkt rekent erop dat we ons gewone leventje weer snel oppikken, want de prijs van het zwarte goud is deze maand met bijna 20% opgelopen. Wat opvalt, is dat de gasprijzen juist achterblijven. Vandaag gaat er ook weer 8% van de prijs af.

Hoewel Royal Dutch Shell deels een gasbedrijf is, leidt het aandeel er vandaag niet onder. Voor Arend Jan is het even wennen dat Koninklijke Olie tegenwoordig een speculatieve belegging is:)

Het lijkt wel een aandeel, joh! Dit jaar leren we #Shell anders kennen. Niet alleen kan ze dividend verlagen, 2/3 beurswaarde inleveren, maar ook 40% stijgen in drie weken. Ongehoord voor dit fonds #AEX pic.twitter.com/vM190qpr6i — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 16, 2020

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft stabiel op -0,46%.