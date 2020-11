VACCIN MODERNA 94% EFFECTIEF

De koersen gaan omhoog na het bericht dat het coronavaccin van Moderna een effectieve werking heeft van 94% tegen de bestrijding van het coronavirus.

Het bedrijf deed een onderzoek bij 30.000 participanten, van wie 95 mensen het coronavirus opliepen. Precies 90 mensen vielen in de placebogroep en de overige vijf mensen hadden het vaccin wel gekregen, maar werden toch ziek. Deze score is zelfs beter dan die van Pfizer.

Verder is het positief dat er volgens het bedrijf geen safety issues zijn. De bijwerkingen zijn hooguit mild van aard. Hieronder vallen lichte hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid.

Het resultaat is dat de coronagevoelige aandelen weer een flinke boost krijgen. De grote winnaars zijn Unibail Rodamco (+15,0%), Eurocommercial Properties (+8,4%), Air France-KLM (+13,2%), Fugro (+10,4%) en Basic-Fit (+7,4%).

BREAKING: Moderna said trial data show its coronavirus vaccine is more than 94% effective in preventing Covid-19 — a result CEO Stephane Bancel called a "game-changer." https://t.co/9EsOWwbzDP