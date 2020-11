De koersen! Vaccin Moderna 94% effectief

quote: Nicolas Arcissus schreef op 16 november 2020 14:22:

Maar... zijn die 30.000 participanten wel allemaal blootgesteld aan het virus dan?



Ik bedoel, als slechts 100 van die 30.000 mensen überhaupt in aanraking met het virus is gekomen en 95 mensen lopen het op, dan zou ik het geen vaccin noemen.

Het antwoord op je vraag kun je hieronder lezen, succes.(ABM FN-Dow Jones) Het kandidaatvaccin mRNA-1273 dat Moderna momenteel ontwikkelt tegen het coronavirus heft een effectiviteit van 94,5 procent laten zien in een interimanalyse van een fase-3-studie. Dat maakte het Amerikaanse farmaciebedrijf maandagmiddag bekend.De effectiviteit is beoordeeld vanaf twee weken na toediening van de tweede dosis van het vaccin.Deze eerste tussentijdse analyse is gebaseerd op 95 gevallen, waarbij de placebo-groep 90 gevallen met coronavirus telde en de groep met mRNA-1273 slechts 5.Het vaccin werd over het algemeen goed verdragen. Neveneffecten zoals vermoeidheid en hoofdpijn na de tweede dosis traden op bij minder dan 10 procent van de patiënten en waren in het algemeen van korte duur."Dit is een cruciaal moment in de ontwikkeling van ons COVID-19-kandidaatvaccin", stelde CEO Stephane Bancel van Moderna. Het bedrijf werkt sinds januari aan bescherming tegen het virus.In totaal doen meer dan 30.000 mensen mee aan de studie van Moderna.Moderna zal een noodvergunning aanvragen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA in de komende weken en zal definitieve data voor veiligheid en werkzaamheid, gedurende tenminste twee maanden, ook gaan aanleveren.In een apart bericht meldde Moderna dat het kandidaatvaccin 30 dagen goed blijft in normale gekoelde omstandigheden, tussen 2 en 8 graden Celsius. Eerder ging het bedrijf nog uit van 7 dagen. In bevroren toestand kan het vaccin tot 6 maanden worden bewaard.Het middel kan dus goed worden gedistribueerd en toegediend met de infrastructuur die breed beschikbaar is in de VS en elders in de wereld.Ook hoeft het vaccin niet te worden verdund, zodat het bijvoorbeeld ook in apotheken en bij de huisarts kan worden toegediend.Pfizer en partner BioNTech kwamen vorige week al met goed nieuws rondom hun coronavaccin. In een eerste analyse was de effectiviteit hier meer dan 90 procent. Een minpunt is dat het vaccin bij extreem lage temperaturen bewaard moet worden, wat een logistieke uitdaging met zich meebrengt.