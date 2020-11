Sectorrotatie? Het lijkt er op. Vooralsnog

In vergelijking met de jaarscores is dit bijna een perfect spiegelbeeld, ofwel de lang verwachte - maar zeker geen gegarandeerde - sectorrotatie. Het is nu afwachten of het doorzet. De verliezers van het jaar die nu stijgingsdagen zoals vandaag dragen bijvoorbeeld. Het kan inderdaad een signaal zijn dát.

Ja? Een week geleden was er Het Persbericht met Het Nieuws van Pfizer en dit is wat de AEX-fondsen er sindsdien van bakten.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp

