TA: Hogere bodems

Technisch vormen zich de eerste hogere bodems. Dit lijken klassieke pullback bodems.

Ik heb hier vorige week aangegeven dat er nog aanbod boven de markten hangt, in de vorm van oude toppen en dus weerstand. Maar hier en daar worden al eerste hogere bodems gevormd. Dat geldt zowel in Europa en Azië als in de VS. Onder andere in Brussel, Parijs, Amsterdam en New York lijken indices door te breken.

Hieronder de beursrendementen over de afgelopen beursweek:

Brussel/Bel20: +10,43%

Parijs/CAC40: +8,45%

Londen/FTSE100: +7,28%

Europa/Eurostoxx50: +7,12%

Frankfurt/DAX: +4,78%

Tokyo/Nikkei: +4,36%

Amsterdam/AEX: +4,18%

New York/Dow Jones: +4,08%

New York/Nasdaq Composite: -0,55%

Positieve signalen

Technisch zie ik dan ook de eerste positieve signalen, in de vorm van klassieke hogere pullback bodems (zie uitleg onderaan).

Het belangrijkste achterliggende gegeven hierbij is dat de nieuwe aanloop zeer beperkt lijkt. Dat wil zeggen dat de markten wel door de knieën gingen, maar niet heel erg diep. Dat laat dan een slechts een klein dipje op de grafiek achter. Of, zoals ik het zie, een duidelijke hogere bodem.

Het meest prominente voorbeeld daarvan geeft het technische plaatje Wall Street. Onder andere bij de Dow Jones-index is de recente toppenlijn gebroken, waarna de index vervolgens een hogere bodem heeft gevormd boven die oude weerststand.

Datzelfde is op de AEX zichtbaar.



In deze column bespreek ik de AEX en de Dow Jones. Tevens geef ik een uitleg van een bullish pullback, onderaan.

AEX

De AEX is door de voorgaande toppen in de zone 575-589 gebroken. De hoge omzetten ondersteunen de uitbraak en geven aan dat er stevig is gekocht.

Technisch is er een rechthoekpatroon opwaarts gebroken. Deze is op de grafiek hieronder afgebakend met de twee parallelle dalende groene lijnen.

Na de uitbraak lijkt de AEX een eerste hoger low te vormen rond 588,95 punten (de bodem van 10 november). Deze hogere bodem is het eerste signaal van vervolgkoopkracht in de markt. Technisch lijkt dit op een klassieke hogere pullback bodem.

Bovendien is er tijdens de uitbraak een gap (afgebakend met de rode cirkel) gevormd. De bovenkant van de gap ligt op 580,09 punten, de onderkant op 574,64 punten. In de ruimte van de gap zijn dus geen transacties tot stand gekomen.

Ook in de gap ligt veel steun. Alles bij elkaar lijkt dit steeds meer op een geldige uitbraak.

Opwaarts heeft de AEX-index ruimte tot de weerstand van 632,12 punten (de top van 17 februari). De steun ligt op 588,95 punten (de bodem van 10 november).







Wall Street

Op Wall Street heeft de Dow Jones-index eerst de voorgaande toppen (rode lijn) gebroken. Deze trendlijn werd gevormd door de toppen van september en oktober.

Vervolgens heeft de Dow een hogere bodem gevormd boven die oude weerstandslijn. Technisch wordt dit eveneens een klassieke pullback bodem.

In de Slimste Belegger heb ik een Turbo Long Dow Jones en een Turbo Long S&P500 toegevoegd aan mijn portefeuille. Ik geef toe, een beetje voorbarig. Maar zonder risk, geen reward.









Uitleg bullish pullback

Een bullish pullback weerspiegelt het principe old resistance becomes new support: de oude weerstand fungeert als een nieuwe steun. De oude weerstand biedt dan een nieuw vangnet.

Een pullback treedt doorgaans op de volgende wijze op: