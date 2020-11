Slotcall: +4,2%

"Coronavaccin is een gamechanger"

Vandaag hebben we voor u de zesde IEX-beleggerspodcast klaarstaan. Nico en ik nemen op een luchtige manier de beursontwikkelingen van deze week door. We hebben het over de impact van het coronavaccin op de financiele markten en behandelen uiteraard de meest interessante aandelen van dit moment. Ook blikken we vooruit op de komende week.

Ordina in de lift

Vandaag is Ordina met een plus van 9,1% de grote winnaar op het Damrak. Het handelsvolume van 1,2 miljoen stukken ligt ruim boven het gemiddelde dagvolume. Dat terwijl er vandaag geen nieuws is rondom de ICT-dienstverlener.

Gisteren schreef ik al een artikel over waarom de koers nog verder omhoog kan. Het volledige Premiumartikel leest u hier.

De lijstjes

AEX deze week: +4,2%

AEX deze maand: +11,5%

AEX dit jaar: -1,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +1,2%

Nasdaq verliezer van de week

Niet alleen de technologiefondsen op het Damrak bleven deze week achter. In Amerika koerst de Nasdaq zelfs 2% in het rood. Verder zien we de olieprijs hard oplopen en keldert de volatiliteitsbarometer VIX (-11,8%).

AEX

De absolute knaller op het Damrak is Unibail Rodamco (+45,1%). Niet alleen het nieuws over het naderende coronavaccin wordt met gejuich ontvangen. Het wegstemmen van de claimemissie is ook een belangrijke koerstrigger.

De cijfers van ABN Amro (+16,1%) werden negatief ontvangen, maar daar ziet u in het weekoverzicht niets van terug. KPN (+13,7%) profiteert van overnamegeruchten. Ik kan mij niet voorstellen dat de Nederlandse overheid akkoord zou gaan. Maar goed, niet geschoten is altijd mis.

AMX

Winkelvastgoed is hot op dit moment. Eurcommercial Properties knalt zo'n 42% omhoog. Goede genade. Air France-KLM (+26,7%) kan volgend jaar zomer weer de nodige vakantiegangers aan boord verwachten. Tenminste, als het middel van Pfizer wordt goedgekeurd.

Flow Traders (-2,7%) moet het hebben van paniekmomenten op de financiële markten. Met een vaccin in aantocht neemt de kans daarop af. WDP (-6,7%) verhuurt logistiek vastgoed. Dat is een sector die juist profiteert van de coronacrisis. Deze categorie aandelen is tijdelijk uit de gratie.

ASCX

Alfen (-2,5%) profiteert weldegelijk van een coronavaccin, maar staat toch in de uitverkoop. Het is wederom een voorbeeld dat de winnaars even aan populariteit hebben ingeleverd. "Losers" zoals Wereldhave (+24,2%) en Sligro (+23,9%) kennen een topweek.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven. Fijn weekend toegewenst!