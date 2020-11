TA: Eerst een aanloop

Technisch nemen aandelen een aanloop, om de zware barrières te kunnen breken. Of zoals de Fransen zo mooi kunnen zeggen 'Il faut reculer pour mieux sauter'. Vrij vertaald: Goede dingen hebben tijd nodig.

Technisch hebben de beurzen te maken met tijdelijk aanbod boven de markten. Ik gaf hier gisteren aan dat, hoewel Wall Street sterk is opgeveerd, de belangrijke weerstanden nog niet gebroken zijn.

Ook in Europa geldt dat we geduld moeten hebben, nu oude toppen nog boven de markt liggen. Het is dus even wachten voordat de sprong over de zware barrières genomen kan worden en we nieuwe stijgingen kunnen begroeten.

Nieuwe aanloop

Vooralsnog denk ik dat aandelen eerst een nieuwe aanloop moeten nemen, voordat ze de sprong kunnen wagen.

Het positieve nieuws van de Amerikaanse farmaceut Pfizer over een coronavaccin lijkt even uitgewerkt. De beurshandel blijft wel in de schaduw van de verdere negatieve ontwikkelingen rond de coronabesmettingen wereldwijd.

Deze keer bekijk ik enkele Europese beurzen, waarvan alleen de Franse beurs is doorgebroken.

Adviezen

Duitsland

De DAX-index in Frankfurt heeft binnen de neutrale trend het koersdoel rond de weerstand van 13.313,90 punten (gevormd op 21 juli), bereikt. Er kan pas een opwaartse trend worden ingezet indien de DAX boven deze horde weet te breken.









Frankrijk

Het technische beeld bij de CAC40-index is sterker dan bij andere Europese beurzen. De Franse beurs heeft de neutrale bandbreedte aan de bovenzijde verlaten nu de horde rond 5.213,67 punten is doorbroken.

De technische verbetering heeft ruimte vrijgemaakt richting 6.111,41 punten (de top van 19 februari).









België



De beurs van Brussel (Bel 20-index) verbetert wat, nu de dalende fase opwaarts is verlaten.

De beurs koerst nu richting de weerstand van 3.593,99 punten (gevormd op 24 juli). Voor een duurzame verbetering is een doorbraak hierboven noodzakelijk.









Engelse beurs

De FTSE 100-index komt er beter bij te liggen. Thans maakt de FTSE 100 een opwaartse draai. De correctieve fase, de serie lagere toppen, is opwaarts gebroken.

Voor een solide verbetering en een koopsignaal is een doorbraak boven de weerstand van 6.511,84 punten (gevormd op 12 juni) noodzakelijk.