Slotcall: Overnamespeculatie

De AEX (+0,1%) is vandaag de enige beurs die in het groen is gesloten. De Duitse (-1,2%) en Franse (-1,4%) sluiten zelfs diep in het rood. Het zijn de technologiefondsen die komen bovendrijven.

Met name onze zwaargewicht Prosus (+3,6%) geeft de hoofdindex een zetje in de rug. Diverse media melden dat KPN (+6,3%) hierin ook een rol speelt, maar dat is niet waar. De telecommer kent slechts een weging van 1,3% dus dat zet niet veel zoden aan de dijk.

KPN

Over KPN (+6,9%) gesproken. Het gerucht gaat dat de Zweedse investeringsmaatschappij EQT een bod zou willen doen op de Nederlandse telecommer. Reuters meldt dat KPN officieel is benaderd, maar het bedrijf zegt zelf niet in te willen gaan op het gerucht.

Waar rook is, is vuur. Toch wordt het voor de Zweden een hele klus om de overname er door te krijgen. In het verleden hebben Carlos Slim en de Canadese investeerder Brookfield Asset Management al een keer hun hoofd gestoten. Het struikelblok is natuurlijk de Nederlandse overheid.

De veiligheidsdiensten opereren via het netwerk van KPN, waardoor de regering niet zit te wachten op een overname. Of een bod kans van slagen heeft, leest u in het onderstaande artikel.

SBM Offshore

SBM Offshore (+0,1%) is dit jaar een van de beste oliebeleggingen. Waar Royal Dutch Shell en Fugro dit jaar in koers zijn gehalveerd, koerst SBM Offshore slechts een fractie onder de slotkoers van 2019. De cijfers van vandaag waren niet onaardig.

De oliedienstverlener trekt zijn ebitdaverwachting op naar $950 miljoen. Eerder werd nog naar de markt gecommuniceerd dat de ebitda licht boven de $900 miljoen zou uitkomen. Een tegenvaller is de hogere schuldpositie. Deze loopt met $500 miljoen op naar $4 miljard.

Ordina

De koers van de ICT-dienstverlener staat op de hoogste koers van het jaar. Het bedrijf ruilt ZZP'ers in voor vaste krachten wat de winstgevendheid ten goede komt. Ondanks dat de omzet daalt, liep de winst in het derde kwartaal met 20% op naar €5,0 miljoen.

Een van de sterkste punten van Ordina (+3,5%) is de sterke balans. Er zit momenteel €40 miljoen in kas en daardoor durft het management een dividend uit te keren van €0,095 per aandeel. Op 14 december gaat het aandeel ex-dividend.

Rentes

De rentes gaan vandaag gevoelig omlaag. Met name de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier maakt een duikvlucht.

Nederland: -3 basispunten (-0,44%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,53%)

Verenigd Koninkrijk: -6 basispunten (+0,36%)

Italië: -5 basispunten (+0,65%)

Verenigde Staten: -7 basispunten (+0,92%)