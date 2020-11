Slotcall: 600: Omdat het kan

De beurzen blijven er uitstekend bij liggen en onze AEX zet voorzichtig een volgend stapje op weg naar de AEX 600. Dat hadden we op 18 maart niet gedacht, toen de AEX 400 er een paar keer stevig in getimmerd wer.d Inclusief een paar procent dividend hebben indexbeleggers hun geld terug dit jaar. Poppetje gezien, kastje dicht. Wederom 600 in de #AEX. GEWOON, OMDAT HET KAN. #Beurs #Beleggen pic.twitter.com/sJW4qkAAtD — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 11, 2020 Uiteindelijk sluit de AEX ietsje lager maar een nieuw topje is gezet voor na de corona: 600.43. Morgen nieuwe poging. Centrale banken en een sterk profiterende techsector deden het zware werk, inmiddels komt de rest ook weer wat bij haar positieven. De rally van de achterblijvers de afgelopen dagen wordt vandaag echter onderbroken door een rondje winstnemingen. Banken maken pas op de plaats, bij ons zelfs wat lager na de ABN-cijfers en ook het winkelvastgoed krijgt te maken met verkoopdruk. En er is opnieuw interesse voor techaandelen. Tech blijft soeverein De Nasdaq doet het opnieuw goed vandaag na een paar wat zwakkere dagen. Bij ons vertaalt zich dat in stijgende koersen voor ASML, ASMI, en Besi. De top dit jaar voor de Nasdaq 100 lag rond de 12.420, vandaag staat deze topindex op 11.853. Na een korte correctie afgelopen dagen waarin wat meer coronagevoelige aandelen de voorkeur hadden van beleggers is de Nasdaq echter opnieuw favoriet met een stijging van 1,6% vandaag. Afb: Nasdaq 100 (Bron: Nasdaq.com) Shell alweer +35% Ook olie begint op te lopen en dat heeft zijn uitwerking op de oliefondsen. Shell kreeg vandaag een koopadvies van Berenberg met een koersdoel van €16. SBM presenteert morgen de kwartaalcijfers. SBM deed het dankzij de stabiele inkomstenstroom uit de FPSO-verhuur nog niet eens zo slecht dit jaar. Fugro is in de voorbereiding van haar claimemissie, daar moet echter nog wel over worden gestemd. Wie weet komt daar nog wat tussendoor fietsen. Voor de drie cornerstone investeerders, die op €2,60 een bak aandelen binnenkrijgen, is dat niet te hopen. Shell betaalt morgen het verlaagde en weer verhoogde dividend van $0,1665 per aandeel. Vanaf de koers op een tientje eind oktober is de Koninklijke alweer 35% opgelopen. Op lange termijn mag olie dan last hebben van renewables, op korte termijn kan het verdwijnen van covid-19 voor een stevige impuls zorgen. ABN Amro: Valt niet mee De staatsbank presenteerde de kwartaalcijfers vandaag en werd beloond met een forse koerspandoering van zo'n procent of 6. De rentemarge staat net als bij ING ook hier onder druk terwijl de kosten oplopen. De stroppenpot krijgt een veel kleinere dotatie dan in Q2 terwijl voor het gehele jaar de schade aan voorzieningen naar beneden wordt bijgesteld van €3 mrd naar €2,5 mrd. Cijfers ABN Amro aan de lichte kant https://t.co/EmQfOlL1C8 via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 11, 2020 Ook chemicaliëndistributeur IMCD publiceerde kwartaalcijfers vandaag. Het bedrijf zag de omzet over de eerste negen maanden ongeveer gelijk uitkomen als vorig jaar, voornamelijk door de overnames die het deed. De winst kwam wat hoger uit dan verwacht en steeg met 10%. Ook dit bedrijf heeft een prachtige rit gemaakt: vanaf de IPO op €21 is het vervijfvoudigd. Binnenkort meer. Dan kijken we even naar de rest van het Damrak: Unibail gaat er weer hard in vandaag na de enorme short squeeze van gisteren. Binnenkort gaat de nieuwe Supervisory Board vergaderen, dus inclusief de drie nieuwe leden en dan zullen we zien wat er met het management gebeurt. De datum van deze meeting wordt niet gecommuniceerd.

ING is solidair met ABN en daalt ook, zij het minder, na de snelle remonte van afgelopen dagen.

IMCD publiceerde meevallende cijfers en werd beloond met een koersstijging van 3%. De omzet kwam ongeveer op hetzelfde niveau uit als vorig jaar (op 9-maands-basis) terwijl de winst zelfs hoger uitviel.

OCI is een opvallende stijger op redelijk hoge volumes.

Unilever plust 3% en draagt daarmee een flink steentje bij aan de AEX-stijging.

Adyen, die andere financial, doet wat het het hele jaar doet en stijgt fors: +5%

Accell kende een mooi kwartaal en verhoogde de verwachtingen voor de rest van het jaar. Lees hier meer.

Van Lanschot Kempen stijgt opnieuw fors en dat betekent dat het koersdoel (€20) gehaald is. Een mooie stijging vanaf de kwartaalcijfers: Wijziging advies Van Lanschot https://t.co/WEEtHBnfTY via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 11, 2020 Adviezen van banken Onderstaande lijst is in zijn geheel te bekijken op Guruwatch.nl 11 novCredit SuisseAir France-KLMverkopen

11 novJefferies & Co.ArcelorMittalkopen

11 novIndependent Rese...ArcelorMittalhouden

11 novING Equity ResearchABN AMRO BANK N.V.houden

11 novBank DegroofIMCDhouden

11 novING Equity ResearchIMCDhouden

11 novBank of America ...Air France-KLMverkopen

11 novSanford C. Berns...AB InBevkopen

11 novING Equity ResearchAccellkopen

11 novMorgan StanleyABN AMRO BANK N.V.houden

11 novKBC SecuritiesABN AMRO BANK N.V.kopen

11 novGoldman SachsADYEN NVkopen

11 novJPMorgan CazenoveIMCDhouden

11 novJefferies & Co.ABN AMRO BANK N.V.houden

11 novHSBCUmicorehouden

11 novBerenberg BankRoyal Dutch Shell Akopen

11 novKBC SecuritiesD'Ieterenkopen

11 novING Equity ResearchD'Ieterenkopen Agenda van morgen Dan nog even de agenda van morgen. Het belooft opnieuw een leuk cijferdagje te worden. Onder andere NN Group en SBM Offshore komen op de koffie en zoals gezegd krijgen de Shell-beleggers omgerekend zo'n 14 cent dividend. 08:00 NN Group Q3-cijfers

08:00 SBM Offshore Q3-cijfers

08:00 Biocartis Q3-cijfers

08:00 KBC Q3-cijfers 08:00

Deutsche Telekom Q3-cijfers

08:00 RWE Q3-cijfers

08:00 Siemens Q3-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI okt +0,1% MoM

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,167 ex-dividend

09:00 Merck Q3-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS inflatie CPI okt +0,2% MoM

22:00 Applied Materials Q3-cijfers

22:00 Cisco Q3-cijfers

22:00 Disney Q3-cijfers

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.