Onderwijs is een interessante groeimarkt.

Onderwijs is een van de sectoren die de afgelopen decennia waarschijnlijk het minst is veranderd. En dat terwijl het tegelijkertijd een interessante groeimarkt is, zeker als je kijkt naar de structurele stijging van de totale uitgaven op de lange termijn.

Dit is inzichtelijk in de onderstaande grafiek, waarop u de historische en geschatte toekomstige uitgaven aan onderwijs, in biljoenen dollars, kunt aflezen.

Bronnen: HolonIQ, United Nations, Class Central, Bloomberg, Citigroup, Credit Suisse HOLT, Robeco

Beperkt aantal beleggingsmogelijkheden

Maar onderwijs is ook een sector waarin het lastig investeren is voor beleggers, simpelweg omdat het aantal beleggingsmogelijkheden ondanks de omvang van de markt vrij beperkt is.

Om dat met met wat cijfers te staven: de totale markt voor gezondheidszorg is naar schatting $11,5 biljoen (in 2020) en de marktwaarde van de beursgenoteerde bedrijven in die sector is nu zo’n $9 biljoen. Vergelijk dat eens met het onderwijs. Deze markt wordt geschat op $6,4 biljoen, terwijl de totale marktwaarde van beursgenoteerde bedrijven in deze sector slechts $200 miljard bedraagt. Dat is een fractie van de marktgrootte en dit heeft een aantal oorzaken.

Conrurrentiekracht en gebrek aan innovatie

Een van de redenen is de concurrentiekracht van publieke scholen, die geen winstdoelstelling nastreven. Hierdoor worden de prijzen laag gehouden en blijft onderwijs van hoge kwaliteit gelukkig toegankelijk voor iedereen, want onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen / studenten en hun toekomstperspectieven en latere carrièremogelijkheden.

Daarnaast zorgt regulering vanuit de overheid met betrekking tot het vakkenpakket, de studiebelasting, en in sommige gevallen een maximale prijs, ervoor dat de markt weinig aan verandering onderhevig is geweest. Innovatie in het onderwijs is erg lastig gebleken.

Digitalisering

Maar de Covid-19-pandemie heeft ook op het onderwijs een behoorlijke invloed gehad. Mede door de tijdelijke schoolsluitingen in diverse landen is naarstig naar oplossingen gezocht. En zoals zo vaak is technologie ("edtech", educational technology) de sleutel gebleken. Moderne technologische snufjes, zoals videoconferencing, mobiele applicaties, software tools etcetera zorgen ervoor dat ook de onderwijsmarkt aan het digitaliseren is.

Het voordeel hiervan is dat hetzelfde product aan veel studenten tegelijkertijd kan worden aangeboden tegen lage incrementele kosten. Direct (live) onderwijs is hierop natuurlijk een uitzondering, want hier ben je vaak gebonden aan een maximale leraar-studentverhouding. Maar over het algemeen is online onderwijs mede door de hoge beschikbaarheid van digitale apparatuur zeer efficiënt.

Een goed voorbeeld is de gestage uitbreiding van zogenaamde MOOCs – massive open online courses. Deze vorm van online onderwijs is de laatste jaren sterk gegroeid en het tempo is door de wereldwijde pandemie alleen maar versneld. De schaalbaarheid (groot aantal studenten per leraar) en het feit dat het niet nodig is om de studenten en leraren op één fysieke locatie bij elkaar te brengen, zorgt voor een enorme efficiëntieslag.

In de onderstaande grafiek is te zien dat het aantal massive open online courses (afgebeeld in duizendtallen) de laatste jaren enorm is gestegen.



Bron: Class Central

Beleggingsmogelijkheden

Een van de meest interessante beleggingsmogelijkheden in onderwijs is volgens ons de markt voor after-school tutoring (betaalde bijlessen) in opkomende markten, vooral in China en de rest van Azië. Een betere opleiding leidt meestal tot een hoger inkomen, hogere sociale status, baanzekerheid en carrièremogelijkheden.

De onderlinge concurrentie tussen studenten in China zorgt ervoor dat velen ervoor kiezen om naast hun dagelijkse schoolactiviteiten extra te investeren in hun opleiding, om uiteindelijk een sterker CV aan een potentiële werkgever te kunnen overleggen.

Goldman Sachs en UBS verwachten dat in China zelfs 70-80% van de studenten in extra lessen zal investeren. Dit komt mede doordat extra lessen voor meer studenten (en vooral de ouders) toegankelijk is geworden, enerzijds qua prijs en anderzijds met betrekking tot de toegenomen beschikbaarheid buiten de grote Tier-1 steden zoals Beijing en Shanghai.

Een bijkomend voordeel is dat de Chinese after-school tutoring-aanbieders zich reeds richten op online opleidingen.

China en India

Tot slot moet worden opgemerkt dat onderwijs vaak een lokale aangelegenheid is, aangezien het lesmateriaal beschikbaar gesteld wordt in de lokale taal en in lijn moet zijn met de regulering in het betreffende land. Hierdoor is het lastig – zo niet bijna onmogelijk – om op grote schaal in meerdere landen hetzelfde onderwijs en dezelfde opleidingen aan te bieden.

Qua beleggingskansen zien we dan ook vooral mogelijkheden in landen zoals China en India, waar de binnenlandse markt dermate groot is dat schaalvoordelen wel kunnen worden gerealiseerd. De digitalisering van de onderwijsmarkt biedt dan ook vooral potentieel voor beleggers in opkomende markten, zoals de markt voor online after-school tutoring in China.