BeursVandaag: Cijfers ABN Amro

De futures staan vandaag licht in het groen al heeft het niet veel om het lijf. In Azië zien we een verdeeld beeld. De Nikkei koerst ruim 1,7% in het groen, maar de Hang Seng (+0,2%) en Shanghai Composite (-0,2%) dobberen rondom het nulpunt.

Op Wall Street zagen we net als in Europa de grote techgiganten terrein prijsgeven. Microsoft (-3,4%), Facebook (-2,3%), Amazon (-3,4%), Alphabet (-1,3%) en Apple (-0,4%) eindigden allemaal in het rood.

De grootste klappen kregen de Chinese technologiebedrijven. De Chinese overheid wil maatregelen nemen om de macht van grote internetbedrijven in te beperken. Alibaba (-8,3%) en Tencent (-6,1%) gingen hierdoor onderuit.

Rotation out of tech continues following Monday's historic vaccine news. While Dow gained almost 1%, Nasdaq dropped 1.4% w/Big Tech (FANGMAN) lost another $166bn in mkt cap. pic.twitter.com/hbu5rRdsES — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 10, 2020

ABN Amro

De cijfers van ABN Amro zijn zojuist uit en die lijken mee te vallen. De nettowinst kwam in het derde kwartaal uit op €301 miljoen en dat is beter dan de €111 miljoen waarop analisten rekenden. Dit komt doordat de bank relatief weinig voorzieningen treft voor slechte leningen.

In totaal doteert ABN Amro €270 miljoen aan de stroppenpot. De consensus lag op ongeveer €500 miljoen. Ter vergelijking: in het tweede kwartaal werd er nog zo'n €700 miljoen opzij gezet. Verder is het positief dat topman Robert Swaak denkt dat er over 2020 €2,5 miljard moet worden afgeschreven op slechte leningen. Dat was eerder nog €3 miljard.

Een minpuntje is dat de cost to income ratio met 2 procentpunt zakte naar 59,4%. Al met al zal het mij niet verbazen dat de markt positief reageert op de cijfers.

IMCD

Door overnames wist de distributeur van chemicaliën de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar nog met 1% te verbeteren. Op eigen kracht zakten de opbrengsten echter met 2%.

Positief is dat de onderliggende winst met 8% toenam naar €189,9 miljoen. Wat vooral opvalt, is dat de overnames direct bijdragen aan de winst. De winst per aandeel liep met 3% op naar €1,74.

Het is niet ondenkbaar dat de WPA over het gehele jaar uitkomt op €2,40. Dit impliceert een K/W van zo'n 43. Er zijn goedkopere aandelen op het Damrak, maar daar staat tegenover dat het bedrijf coronaproof is.

Advies, shorts en agenda

Berenberg zet Royal Dutch Shell op de kooplijst en ING krijgt een koersdoelverhoging van Bank of America.

Air France-KLM: naar verkopen en €3,70 - Goldman Sachs

ING: naar €9,50 van €8,80 en kopen - Bank of America

Royal Dutch Shell: naar kopen van houden en naar €16 van €17 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts: Het valt op dat de shortposities in BAM stevig teruglopen.

Wereldhave: 16,32% (+0,08%)

Fugro: 12,72% (-0,46%)

Just Eat Takeaway: 11,75% (-0,05%)

Unibail Rodamco: 11,27% (-0,17%)

Arcadis: 7,78% (-0,10%)

Air France-KLM: 7,76% (-0,82%)

Besi: 6,99% (+0,00%)

BAM: 6,14% (-1,01%)

Agenda

Op het macrofront is het vandaag rustig.

Event Consensus ABN Amro Q3-cijfers IMCD Q3-cijfers Continental Q3-cijfers E.ON Q3-cijfers VK BBP Q3 Ackermans & Van Haaren notering ex-dividend

En dan nog even dit

Ook in Azie gaan technologieaandelen omlaag ten faveure van de coronagevoelige fondsen.

Stocks up as vaccine shields against second-wave worries https://t.co/oJjll4jDyd pic.twitter.com/zL5blg9egy — Reuters (@Reuters) November 11, 2020

In tegenstelling tot Europa loopt het aantal besmettingen in de VS alleen maar op.

The U.S. reported more than 100,000 new COVID-19 cases for the seventh day in a row, according to a Reuters tally, while the number of deaths surged to their highest daily count since August https://t.co/VVtce81JZt pic.twitter.com/8hkL47quOW — Reuters (@Reuters) November 11, 2020

Oh nee toch.

'Pas begin 2022 terug naar leven van voor corona' https://t.co/tUoAQkbtgV — BNR Nieuwsradio (@BNR) November 11, 2020

Zo slecht hebben momentumaandelen het de laatste dagen toch ook weer niet gedaan.

Momentum aandelen doen het even niet meer in de US.

Hier de relatieve performance momentum aandelen versus brede markt pic.twitter.com/yFKjqKkVCt — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 11, 2020

Lang leve de EU!

EU parliament, governments reach deal on EU 2021-2027 budget https://t.co/rIXYMIjAeX pic.twitter.com/2Y7PxeKoeV — Reuters (@Reuters) November 11, 2020

