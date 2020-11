Slotcall: Draai in de markt

Toen ik vanochtend vroeg naar de futures keek, vreesde ik voor een lelijke beursdag, maar het is uiteindelijk hartstikke meegevallen. Dat geldt overigens niet voor de beleggers met een overweging in technologie-aandelen.

Er is een duidelijke draai in de markt zichtbaar. De populaire aandelen worden verkocht ten faveure van de coronagevoelige fondsen. Winnaars zoals Prosus (-7,4%), ASMI (-7,3%) en ASML (-4,0%) staan in de uitverkoop, terwijl de financials, oliefondsen en winkelvastgoed de weg omhoog vinden.

Het is niet ondenkbaar dat deze trend de komende maanden doorzet. Het coronavaccin van Pfizer lijkt een echte gamechanger te zijn. Het middel heeft een zeer effectieve werking en kent vooralsnog geen ernstige negatieve bijwerkingen. Daarnaast zegt Pfizer op korte termijn honderden miljoenen doses te kunnen produceren.

Dan kan het komende zomer zomaar ineens voorbij zijn met de coronapandemie. In dat geval ligt het voor de hand dat de zwaar getroffen aandelen wat van hun verlies goed maken. Maar goed, bind mij er niet aan vast.

Zwakke ZEW-index

Op korte termijn zijn de vooruitzichten iets minder rooskleurig. Dit bleek uit een tegenvallende ZEW-index. Het cijfer over november kwam uit op 39,0 wat betekent dat het vertrouwen van institutionele beleggers in de Duitse economie stevig is gedaald.

Een grote verrassing is dit overigens niet. Duitsland is onlangs in een gedeeltelijke lockdown gegaan en dat schaadt het economisch herstel. Het tegenvallende cijfer kwam rond 11.00 uit en toen zagen we de koersen ook wat wegzakken. Zonder ZEW-index waren we vandaag waarschijnlijk in het groen gesloten.

Have equity markets got ahead of themselves or is the ZEW expectations index a lagging indicator? ZEW economic expectations index dropped to 39 in Nov vs 44 expected from 56.1 in Oct. pic.twitter.com/jE3Uk23iBi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 10, 2020

Unibail Rodamco door het dak

Het grote nieuws van vandaag is dat de voorgestelde claimemissie van Unibail-Rodamco(+21,0%) is weggestemd. Er was geen twee derde meerderheid voor het voorstel, waardoor het gehele RESET-plan in duigen valt.

Het voorstel om de drie leden van de opstandige groep Aermont te benoemen in het bestuur is daarentegen wel aangenomen. Aermont heeft inmiddels gereageerd op zijn overwinning en vindt dat het tijd is dat het huidige management zijn conclusies trekt.

Het aandeel is momenteel een speelbal van speculanten. Het aandeel stond een uurtje na opening op +34%, maar daar is nu nog maar iets meer dan de helft van over. De onzekerheid over de hoge schuldpositie en de mogelijke verkoop van activa leidt ertoe dat het bedrijf lastig is te prijzen.

Basic-Fit: Het beste moet nog komen

Ik heb vanmiddag naar aanleiding van de grote koersstijging van gisteren nog een analyse geschreven over Basic-Fit (-2,7%). Hierin leg ik uit waarom een nog hogere koers in het vat zit Als u klikt op de link in de onderstaande tweet dan leest u het volledige artikel.

Basic-Fit: Dit is nog maar het begin #Basic-Fit https://t.co/vIjLMNonY5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2020

Rentes

De rentes lopen vandaag gemiddeld zo'n twee basispunten op.

Nederland: +2 basispunten (-0,39%)

Duitsland: +2 basispunten (-0,49%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (+0,40%)

Italië: +2 basispunten (+0,74%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+0,95%)