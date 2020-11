Jitse in de aanval Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Altijd leuk als ceo's op Twitter van zich afbijten. Meestal voorbehouden aan ceo's van biotechbedrijven (Onno, Sijmen) maar ook Jitse Groen van Just Eat Takeaway zit als een bok op de haverkist nu het vaccinnieuws een dip veroorzaakt bij techbedrijven als het zijne. Wanneer een CEO een handelaar te serieus neemt.... Aan jou is een gevleugelde beursuitdrukking en betekent: verkopen. Het omgekeerde, kopen wordt vertaald met van jou. Jitse legt uit hoe de vork wel in de steel zit. Uiteraard wil de sell-off in techaandelen niet zeggen dat ze vanaf nu kansloos zijn. Geld kan maar één keer belegd zijn (of je moet een centrale bank zijn) en daarom maken beleggers keuzes. De kans op koerswinst bij banken, winkelcentra, verzekeraars etc wordt op dit moment wat hoger ingeschat dan bij die bedrijven die voordeel hadden van corona.

