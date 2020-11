TA: Weerstand onder druk

Interessant of ook de weerstand daadwerkelijk overtroffen gaat worden. Beurzen liggen hoog op de grafiek, maar vanuit trading zie ik nog wel wat ruimte. Het moet wel een dezer dagen gaan gebeuren die break up. Zoom deed inderdaad Boom. Van $550 naar een lage $400. Dat zijn toch aardige knallen. Andersom waren die er ook. Rorampo gaat in twee dagen allebei 24% in de plus. De kwartaalcijfers zien er ook 'redelijk' uit. Maar als er echt panden afwaarderingen gaan plaatsvinden, zal het daar wel hard gaan. Banken waren wereldwijd de toppers. Rente ging omhoog dus toekomstige marges. Banken hebben over het algemeen wel erg weinig vet om de botten. Interessant dat ze het zo lang kunnen volhouden met zo weinig vet. Rustig beurs begin. Afwachten hoe deze dag zich gaat ontwikkelen. Gisteren was de lunch zeer levendig. Hopelijk vandaag wat minder levendig, dan kan ik rustig mijn broodjes opeten.