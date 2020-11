Slotcall: Complete gekte!

Het is een dag die we niet snel zullen vergeten. Bij opening zat de stemming er al aardig in, maar na het positieve bericht van Pfizer over een goed werkend coronavaccin ging het helemaal los op het Damrak. De AEX sluit uiteindelijk 3,7% in het groen.

Dat er een bedrijf met een coronavaccin komt, is niet zo verrassend. Dat het middel een effectieve werking heeft van tenminste 90% is dat echter wel. Zelfs de griepprik haalt dergelijke percentages niet. Daarnaast zijn er tot nu toe geen serieuze bijwerkingen geconstateerd.

Vooral dat laatste is belangrijk. De kans dat we volgend jaar zomer weer ons normale leventje kunnen oppikken, is explosief toegenomen. Als u veel coronagevoelige aandelen in portefeuille heeft dan bent u vandaag spekkoper. De koersen van winkelvastgoed, financials, airliners, olieconcerns en sportschoolketens spuiten omhoog.

Beleggers die massaal in technologie-aandelen zitten, zien hun outperformance daarentegen sterk teruglopen. Winnaars zoals Adyen (-1,7%) en Just Eat Takeaway (-8,3%) staan vandaag in de uitverkoop. Een dag als vandaag laat zien waarom het zo belangrijk is om te spreiden. Als u alleen maar techfondsen in portefeuille heeft, kunt u vandaag zomaar 5% of meer inleveren ten opzichte van de AEX.

Unibail Rodamco +24%

De grootste uitschieter binnen de AEX is Unibail Rodamco (+24,3%). Het goede nieuws over het naderende coronavaccin zou er zomaar voor kunnen zorgen dat de claimemissie morgenochtend op de aandeelhoudersvergadering wordt weggestemd.

De tegenstanders van een emissie hebben nu een extra argument om een kapitaalsverhoging van tafel te vegen. Vanochtend werd bekend dat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ook tegen de emissie is. Volgens de VEB zijn er genoeg liquiditeiten beschikbaar en kan Unibail Rodamco nog gemakkelijk obligaties uitgeven.

Dat laatste is waar, want op 23 juni haalde het winkelvastgoedfonds nog €750 miljoen op met de uitgifte van obligaties. De looptijd was 12 jaar en de rente bedroeg slechts 2%. Dat zijn geen percentages waar het management zich zorgen over hoeft maken.

Om het aantal aandelen dan ineens te gaan verdubbelen, is gewoon een slecht plan. Wellicht kan het bedrijf alsnog obligaties wegzetten tegen 2 a 3% rente. Met een coronavaccin in aantocht, moet dit toch mogelijk zijn.

B&S Group

Handelsonderneming B&S Group (+9,9%) presenteerde vanochtend zijn omzetcijfers over het derde kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden zakten de opbrengsten met 2,1% op jaarbasis. Met name de tax free-shops op de luchthavens hebben het lastig.

Deze krimp wordt deels gecompenseerd door de Liquors-tak. De IEX-Beleggersdesk vreest echter dat de marges stevig onder druk staan. De winst per aandeel zal dit jaar naar verwachting halveren naar €0,31. Volgend jaar zal het herstel waarschijnlijk inzetten al is het de vraag of de cijfers over 2019 worden geëvenaard.

Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel

Rentes

De rentes spuiten zoals verwacht omhoog. Nu er een vaccin in de maak is, kunnen we sneller terugkeren naar het oude normaal.

Nederland: +8 basispunten (-0,44%)

Duitsland: +11 basispunten (-0,51%)

Verenigd Koninkrijk: +12 basispunten (+0,39%)

Italië: +11 basispunten (+0,73%)

Verenigde Staten: +12 basispunten (+0,94%)