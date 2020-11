PFIZER HEEFT VACCIN

De Amerikaanse farmagigant Pfizer zou een werkend vaccin in huis hebben dat in de derde week van november al aan de FDA kan worden voorgelegd. In het persbericht, dat om 12.45 uitkwam, staat het volgende:

PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 ACHIEVED SUCCESS IN FIRST INTERIM ANALYSIS FROM PHASE 3 STUDY

Vaccine candidate was found to be more than 90% effective in preventing COVID-19 in participants without evidence of prior SARS-CoV-2 infection in the first interim efficacy analysis

Analysis evaluated 94 confirmed cases of COVID-19 in trial participants

Study enrolled 43,538 participants, with 42% having diverse backgrounds, and no serious safety concerns have been observed; Safety and additional efficacy data continue to be collected

Submission for Emergency Use Authorization (EUA) to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) planned for soon after the required safety milestone is achieved, which is currently expected to occur in the third week of November

Clinical trial to continue through to final analysis at 164 confirmed cases in order to collect further data and characterize the vaccine candidate’s performance against other study endpoints

Vrij vertaald: het vaccin is in meer dan 90% van de gevallen effectief in het voorkomen van Covid-19. Pfizer heeft deze studie uitgevoerd samen met de Duitse biotech BioNTech.

Rotatie op de beurs

Deze ontwikkeling zet een brede rotatie in gang. Mocht het inderdaad werken dan is er uitzicht op een meer 'normale' samenleving.

Later meer.