Tracker Tips: Tijd voor een Amerikaanse ESG-ETF?

Met Joe Biden als nieuwe president en de belofte de VS weer op het goede spoor te krijgen om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs, lonken er kansen in Amerikaanse ESG-trackers.

In deze column komen een tweetal ESG-ETF’s aan bod om hierop in te spelen.

De groene belofte

Democraten hebben in hun verkiezingscampagne toegezegd ongeveer $2 biljoen te investeren in schone energie op gebieden als transport, elektriciteit en bouw.

De vraag blijft of Biden in staat zal zijn om zijn infrastructuurbudget door de Senaat te krijgen, gezien de huidige Republikeinse overmacht daar. Dat zou een klap zou kunnen zijn voor Bidens belofte van een duurzame revolutie.

Nu de Republikeinen de touwtjes in de Senaat in handen blijven houden, zal de economische status quo min of meer gehandhaafd blijven. De hoop op nieuw fiscaal beleid is beperkter dan anders misschien onder een Democratische meerderheid.

Er is een klein kansje dat begin volgend jaar in een tweede ronde de Democraten alsnog de Senaat in handen krijgen, omdat twee senatoren in de staat Georgia geen meerderheid hebben behaald. Een dergelijke ontwikkeling zou Biden meer slagkracht opleveren, met uiteraard vergaande gevolgen.

Inspelen

Er zijn inmiddels een aantal ETF’s op de markt waarin duurzaam in Amerikaanse aandelen belegd kan worden.

In deze column besteed ik aandacht aan de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (XZMU) met isincode IE00BFMNPS42 en de iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (SGAS) met isincode IE00BFNM3G45. Beide zijn verhandelbaar op het Duitse handelsplatform Xetra.

XZMU kent volledige fysieke replicatie en kost 0,15% op jaarbasis, terwijl SGAS wordt geoptimaliseerd en een jaarlijkse kostenplaatje kent van 0,07%. Het belegde vermogen is €800 miljoen voor XZMU en €1,1 miljard in SGAS.

De relatieve performance van het duo in de afgelopen twee jaar is af te lezen in onderstaande grafiek.

Op basis van deze periode doet het iets duurdere XZMU het qua rendement bijna 4% beter dan SGAS.

Duurzamer beleggen

Of de democraten hun budgetplannen door de Amerikaanse Senaat kunnen loodsen of niet, de verwachting is dat beleggers in zowel Europa als de VS steeds duurzamer gaan investeren.

Adviseursbedrijf PricewaterhouseCoopers publiceerde een aantal weken geleden nog de verwachting dat in Europa het ESG-fondsvermogen in 2025 kan oplopen tot tussen de €5,5 en 7,6 biljoen op een totaal van ongeveer €13,3 biljoen.

Ultimo 2019 was nog maar €1,6 biljoen van het Europese fondsvermogen belegd naar ESG-criteria.